Massimo Ranieri a Torino: rinviati i concerti. Cos’è successo e come fare con i biglietti

Massimo Ranieri a Torino non può andare in scena nei due concerti previsti nelle serata del 5 e 6 dicembre. Purtroppo l’artista napoletano non sta bene.

Massimo Ranieri a Torino: rinviati i concerti

Massimo Ranieri sarebbe dovuto andare in scena al teatro Colosseo di Torino nelle due serata di martedì 5 e mercoledì 6 dicembre. L’artista è in giro per l’Italia in occasione del suo tour ‘Tutti i sogni ancora in volo’. Tuttavia, i due concerti sono stati rinviati a causa di uno stop fisico dell’artista, che come fa sapere l’organizzazione, ha un forte stato influenzale.

Come fare con i biglietti

Chi ha già acquistato i biglietti li potrà usufruire nelle date del 5 e 6 febbraio fa sapere l’organizzazione. Si può anche chiedere il rimborso del biglietto entro il 18 dicembre. Maggiori informazioni su www.ticketone.it. Tuttavia, di seguito alcune delle date e tappe del tour 2023 mentre sul sito dell’artista tutte le info complete sui concerti nei prossimi mesi.