Terremoto in Liguria: dopo le due scosse nelle Marche avvertite in mattinata, è stata avvertita una scossa anche a Genova

Dopo le Marche, anche in Liguria è stata avvertita oggi, 22 settembre, una scossa di terremoto di magnitudo 4.2.

Terremoto in Liguria, scossa di magnitudo 4.2 a Genova

Scossa di terremoto non nelle Marche, ma questa volta in Liguria. Secondo le prime rilevazioni, la scossa avrebbe avuto una magnitudo di 4.2 e sarebbe stata avvertita con nettezza anche nella città di Genova. Dalle prime notizie che si registrano, non ci dovrebbero essere danni ad edifici o persone, ma la paura nel primo pomeriggio è stata molta.

Le due scosse nelle Marche

Oggi, giovedì 22 settembre, le Marche sono state colpite in mattinata da due violente scosse di terremoto con epicentro a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. Nitidamente, le scosse sono anche state sentite nel territorio del Maceratese e nel Fermano. Secondo quanto è stato diffuso, le scosse più importanti – registrate dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – hanno avuto una magnitudo 4.1 e 3.6 e molte persone che si trovavano nelle proprie case si sono riversate in strada.