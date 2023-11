Elf me: uscita, dove vedere, cast e trailer del film con Lillo

Elf me è il titolo del nuovo film in uscita in vista di Natale. Ecco quando è disponibile e dove si può vedere.

Elf me è il titolo del nuovo film di Natale con protagonista Lillo Petrolo. In uscita nelle prossime settimana su una piattaforma streaming con un pacchetto di attori importanti.

Elf me: uscita e dove vedere

Elf me è il nuovo film fi Natale che ha come protagonista Lillo Petrolo. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 24 novembre 2023. Come colonna sonora è stata scelta un nuova versione di Christmas (Baby Please Come Home), in uscita il 7 novembre per Warner Music Italy in esclusiva su Amazon Music è la nuova traccia Amazon Original.

Ecco la sinossi ufficiale: “Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote”.

Elf me: cast

Oltre al protagonista Lillo Petrolo hanno preso parte al film altri attori di spessore: Anna Foglietta, Federico Ielapi con la partecipazione di Giorgio Pasotti, Caterina Guzzanti e con Claudio Santamaria. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, quest’ ultima scritta anche da Tommaso Renzoni.

Il trailer

