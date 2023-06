L’Isola dei Famosi 2023: chi sono i finalisti e chi invece è stato eliminato dal reality?

L’Isola dei Famosi 2023 è giunta alla fine del suo percorso. La semifinale di venerdì 16 giugno ha decretato i finalisti e gli ultimi eliminati del reality. Non ci sono state grande sorprese ma qualche discussione importante.

L’Isola dei Famosi 2023: chi sono i finalisti

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 si è conclusa e sono stati decretati i finalisti di questa edizione. “È la serata degli eroi: solo quattro di voi finirà in finale”, sono state le parole della conduttrice Ilary Blasi che all’inizio della puntata ha voluto salutare per l’ultima volta Silvio Berlusconi. “So che non si perdeva una puntata”, ha aggiunto.

I finalisti di questa edizione sono cinque: Pamela, Luca, Marco, Andrea e Cristina. Durante la puntata c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra l’ex suora e Helena Prestes :Helena si permette di giudicare me, senza conoscermi”, incalza l’ex suora, che ha anche detto la sua prima parolaccia da quando è sull’isola. “Cristina, la ex suora buona, ride di me”, chiude lapidaria Helena. “Ci può stare che non ci si capisca – continua l’ex protagonista del talent ‘The Voice’ – ma io non ho mai offeso sul passato e le scelte di vita fatte. Con Helena abbiamo iniziato questo percorso insieme, ma ora non mi fido più”. Helena le ha dato della bugiarda in diretta: “Prima mi sorride e poi cambia faccia”.

Chi invece è stato eliminato dal reality?

A lasciare definitivamente l’isola e il reality è Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo, Gian Maria. Oltre ad Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, c’è stato un folto gruppo di ospiti ed ex concorrenti ad osservare dallo studio le gesta dei naufraghi rimasti in gara.