Isola dei Famosi 2023, quanto guadagnano i naufraghi e qual è il montepremi del vincitore

Isola dei Famosi 2023, quanto portano a casa i naufraghi per la partecipazione al reality Mediaset. Ecco le cifre.

Isola dei Famosi 2023, ecco quanto guadagnano i naufraghi che partecipato al reality. Le cifre cambiano anche a seconda della notorietà del concorrente. Cifre decisamente più alte invece per chi conduce il programma. Ecco quali sono i numeri e le indiscrezioni.

Isola dei Famosi 2023, quanto guadagnano i naufraghi

L’Isola dei Famosi è ancora in corso nella sua edizione del 2023. Ci si chiede sempre quanto guadagnano i concorrenti che accettano una sfida così complicata e difficile. I cachet possono variare tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. Infatti, il Corriere dello Sport, invece, ha riportato le dichiarazioni di Ivan Rota che su Dagospia ha parlato di cachet per ogni naufrago: ogni concorrente riceverebbe tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre più alte. Ad esempio nel 2021 Elisa Isoardi guadagnò circa 15 mila euro a settimana. nel 2018 Eva Henger arrivò, a 50mila a settimana. Nel 2016, Simona Ventura, secondo Dagospia ne percepì circa 800mila euro. Inoltre, in caso di ritiro anticipato, è prevista una penale con riduzione del compenso.

Mentre la conduttrice Ilary Blasi, secondo alcune indiscrezione, potrebbe essere identico a quello dell’anno scorso, ovvero circa 50.000 euro a puntata. Questa cifra è più contenuta rispetto ai 90.000 euro incassati da Alessia Marcuzzi nelle passate edizioni del programma.

Qual è il montepremi del vincitore

Il vincitore riceverà 100.000 euro in gettoni d’oro, e la metà sarà devoluta in beneficenza, come accade ogni anno. Poi spetterà al vincitore decidere quale associazione o realtà beneficiaria di parte della vincita. Dunque, resta da vedere tra qualche settimana chi riuscirà a portarsi a casa il montepremi ma soprattutto quale associazione di beneficenza verrà scelta.

