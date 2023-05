Serie A: Udinese-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Oggi è quel giorno. Oggi è il giorno in cui i tifosi partenopei possono finalmente urlare di gioia, certi di aver matematicamente lo scudetto. Oggi c’è Udinese-Napoli e di seguito le probabili formazioni.

Andiamo a scoprire chi giocherà e dove vedere la partita.

Probabili formazioni di Udinese-Napoli

Il turno infrasettimanale ha sorriso a Lazio, Juventus e Inter. Biancocelesti e bianconeri hanno confermato il secondo e terzo posto, i nerazzurri hanno conquistato il quarto posto, a dispetto di Milan e Roma che hanno pareggiato. Bene anche l’Atalanta, mentre a dover scendere ancora in campo è il Napoli di Spalletti, pronto a scrivere la storia.

Basta un solo punto per festeggiare in netto anticipo la storica vittoria dello scudetto. Il pareggio contro la Salernitana nell’ultimo weekend ha strozzato l’urlo di gioia dei tifosi, pronti questa volta a lasciarsi andare ad un grido liberatorio. In casa dell’Udinese non mancherà la tifoseria ospite, con la capolista che ormai sa di aver vinto, ma che ha bisogno di pareggiare o vincere per chiudere definitivamente la pratica scudetto, perché sarebbe irraggiungibile a livello aritmetico.

I friulani, dalla loro, proveranno a strappare qualche punto ai campani, anche se la squadra di Sottil non ha più nulla da chiedere al campionato. Forze in campo diverse e obiettivi differenti: ecco le probabili formazioni delle due compagini.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

Allenatore: Andrea Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luciano Spalletti.

I padroni di casa proveranno a giocarsela, sebbene manchi qualche pezzo da novanta. Formazione invece super competitiva per i campani, che non vogliono più rimandare la festa. Si scende in campo alle ore 20:45 di Giovedì 4 Maggio, terreno di gioco la Dacia Arena di Udine. La gara sarà visibile sulla piattaforma DAZN per i soli abbonati.