Venditti e De Gregori all’Arena di Verona: scaletta canzoni, biglietti e tour

Venditti e De Gregori all’Arena di Verona: i due artisti si esibiscono in concerto nella magnifica atmosfera veronese con i biglietti che sono ancora disponibili nella serata di giovedì 21 settembre 2023.

Venditti e De Gregori all’Arena di Verona: scaletta canzoni

Antonello Venditti e Francesco De Gregori si esibiscono in concerto nella serata di giovedì 21 settembre all’Arena di Verona in occasione del loro tour. Continua la collaborazione musicale tra i due artisti che stanno ricevendo non solo affetto ma anche un grande successo di pubblico. Ecco la scaletta delle canzoni che portano sul palco:

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ‘68

Modena

Bufalo Bill

La Storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Dolce signora che bruci

Alice

Santa Lucia

Canzone

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Che fantastica storia è la vita

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Buonanotte fiorellino

Ricordati di me

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dei due cantautori continua nelle prossime settimane e mesi. Ecco dove saranno:

23 e 24 settembre – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – Roma

28 settembre – Sferisterio – Macerata NUOVA DATA

1 ottobre – Forum Eventi – San Pancrazio Salentino (Brindisi) – Oversound Music Festival

16 nov 2023 BARI Palaflorio

02 dic 2023 TORINO Pala Alpitour

07 dic 2023 ASSAGO Mediolanum Forum

09 dic 2023 CASALECCHIO DI RENO Unipol Arena

11 dic 2023 BRESCIA Brixia Forum

15 dic 2023 RIMINI Stadium

23 dic 2023 ROMA Palazzo Dello Sport