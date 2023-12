Karaoke Night, quando esce il nuovo show di Prime: conduttore, concorrenti, regole

Quando esce su Prime Video Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna? Tutto sul nuovo, esilarante game show in arrivo sulla piattaforma streaming targata Amazon. Chi saranno il conduttore e i concorrenti?

Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, quando esce il nuovo show Prime?

Il 2024 di Amazon Prime Video si apre con un nuovo game show tutto risate e musica, Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna. Ispirato al reality show britannico Celebrity Karaoke Club, la versione italiana vedrà un gruppo di vip nostrani sfidarsi in una notte di karaoke per stabilire chi tra loro è il vero “Talento senza vergogna”. I quattro episodi dello show saranno distribuiti su Prime Video a partire dal 4 gennaio 2024.

Conduttore e concorrenti, scopriamo il cast del game show

Al timone di questo caotico programma ci sarà il cantautore e giudice di X Factor Dargen D’Amico, pronto ad incitare i concorrenti all’inno di “Fot****ne e canta”. I vip in gara sono ben sette e nessuno di loro è un cantante professionista: Claudia Gerini, Pierpaolo Spollon, Alessia Lanza, Tommaso Zorzi, Francesca Manzini, e infine Lele Adani e Nicola Ventola, che parteciperanno in coppia. I concorrenti si alterneranno sul palco del karaoke mettendo in scena performance e balletti sulle note di brani cult, con anche la possibilità di sgambettarsi e sabotarsi a vicenda. Alla fine di una serie di round verranno votate la migliore e la peggiore esibizione della serata. L’unica regola del gioco è divertirsi e mettersi in gioco, solo chi dimostrerà queste queste qualità potrà essere dichiarato un vero talento senza vergogna.