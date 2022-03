Chi è Francesca Manzini: fidanzato, figli, malattia, tv

Francesca Manzini, attualmente volto di Striscia la Notizia, è un’attrice comica e imitatrice.

Chi è Francesca Manzini

Francesca Manzini, nata a Roma il 10 agosto del 1990, ha 30 anni ed è un’imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva italiana. Dopo una lunga carriera da “gavetta” nei villaggi turistici romani, fa il suo debutto nel 2009 sul programma Festa italiana di Rai 1 imitando Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2012 è fra i doppiatori del programma Gli sgommati, in onda su Sky.

Il 13 marzo 2015. Nel 2016 ha esordito in radio come spalla di Rossella Brescia. Nel 2018 torna in Rai nel programma di Rai 1 Vieni da me, condotto da Caterina Balivo per poi passare a Mai dire Talk. Nel 2019 con la partecipazione come cantante e ballerina alla prima edizione del talent show Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi su Canale 5 aumenta la sua notorietà e sempre nel 2019 entra nel cast di Striscia la Notizia.

Fidanzato e figli