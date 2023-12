Prime Video, uscite gennaio 2024: tutte le novità, film e serie tv

Prime Video, le novità di gennaio 2024: il calendario delle uscite, tutti i film e le serie in arrivo. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la piattaforma streaming targata Amazon fino alla fine del mese con le principali aggiunte al catalogo.

Prime Video gennaio 2024, tutte le uscite e novità: i film e le serie in arrivo

Il 2024 si apre con una ventata di novità per i clienti di Amazon Prime Video. A gennaio arrivano moltissime nuovi film e serie televisive, oltre che alcune interessanti aggiunte al catalogo in fatto di vecchi cult cinematografici e televisivi. Tra le novità spicca Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, game show presentato da Dargen D’Amico in cui un gruppo di vip si sfidano in una notte di karaoke tra note stonate e sgambetti per dimostrare chi tra loro è il vero “Talento senza vergogna”. Il 5 gennaio arriva inoltre la docu-serie sul terzo viaggio di James May, James May: Our Man in India, dopo il successo delle sue visite in Giappone e in Italia.

Per gli appassionati di cinema e tv nostrane ci sarà la serie comedy No Activity – Niente da segnalare, con Luca Zingaretti e Rocco Papaleo, la commedia crime Big Bank Exclusive dei Ditelo Voi e Dobbiamo stare vicini, con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Chi invece ha un debole per l’animazione potrà gustarsi Hazbin Hotel, musical comedy per adulti creata da Vivienne Medrano, pronta al suo esordio su Prime dopo l’enorme successo dell’episodio pilota pubblicato su Youtube nel 2019.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Amazon Prime in uscita a gennaio 2024, data per data. Tutti i film, le serie tv e i documentari in arrivo nel primo mese del nuovo anno.