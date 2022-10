Domenico Sorrentino, chi è il vescovo di Assisi: età, opere, biografia

Chi è Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi e di Foligno. Scopriamo qualcosa in più sull'uomo di chiesa: vita, età e opere.

Chi è Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi? Scopriamo qualcosa in più sulla vita e sulla carriera ecclesiastica del noto uomo di chiesa. Dove è nato? Quanti anni ha? Quanti libri ha scritto?

Chi è Domenico Sorrentino, vita privata e carriera del vescovo di Assisi

Nato a Boscoreale, in provincia di Napoli, il 16 maggio 1948, Domenico Sorrentino ha 74 anni ed è il vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, nonché vescovo di Foligno. Ha cominciato il suo percorso di formazione ecclesiastica al seminario vescovile della diocesi di Nola.

Sorrentino ha poi proseguito gli studi al seminario regionale di Salerno. Conclude il suo percorso di studi ottenendo un dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana e in seguito, nel 1972, viene ordinato presbitero alla diocesi di Nola.

Dopo aver lavorato come collaboratore parrocchiale a Nola, Domenico Sorrentino viene nominato parroco di San Giorgio in Liveri e ricopre il ruolo di assistente del Movimento dei Lavoratori di Azione Cattolica. Nel 2001 Papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo-prelato di Pompei e delegato pontificio per il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Ricopre tali funzioni fino al 2003, quando Sorrentino viene scelto come Segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Arriva ad Assisi nel 2005, quando Papa Benedetto XVI lo nomina vescovo, con il titolo personale di Arcivescovo, della diocesi locale. La nomina a vescovo di Foligno arriva invece nel 2021, da parte di Papa Francesco.

Libri e opere: gli scritti del vescovo

Nel corso della sua carriera ecclesiastica, Domenico Sorrentino ha scritto molte opere a tema storico e religioso.

È infatti l’autore di ben tre monografie sulla figura di Giuseppe Toniolo, economista e sociologo protagonista del movimento cattolico italiano nei primi anni del Novecento. Nel 1987 firma Giuseppe Toniolo. Una Chiesa della storia, cui segue Giuseppe Toniolo: una biografia nel 1988 e L’economista di Dio. Giuseppe Toniolo nel 2001. Sorrentino è inoltre l’autore dei seguenti libri: