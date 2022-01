Chi è Nicola Ventola, ex calciatore tra televisione e sport

Nicola Ventola è un ex-calciatore che si è fatto strada anche come opinionista sportivo in tv e personaggio televisivo.

Chi è Nicola Ventola: esordi e carriera

Nicola Ventola, originario di Grumo Appula in provincia di Bari, è nato il 24 maggio del 1978 ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Debuttato nel Bari, ha avuto il suo debutto in serie A già a sedici anni. Ha giocato in squadre importanti come l’Inter, l’Atalanta e il Bologna. Nel luglio va di nuovo acquistato dall’Atalanta con cui ha vinto il campionato di Serie B segnando 15 gol in 35 partite.

Nella stagione successiva in Serie A colleziona 29 presenze e 6 gol per poi passare l’anno dopo alla squadra del Torino. Il 27 gennaio 2011, a causa di problemi fisici, annuncia il suo ritiro.

La carriera in tv

Nella sua vita ha vissuto a lungo a Los Angeles per poi andare a vivere ad Abu Dhabi ed è diventato opinionista per Abu Dhabi Media. In Italia nel 2018-2019 è stato un commentatore sportivo della trasmissione DAZN e nel 2020 ha scritto il singolo Vita da Bomber con Christian Vieri e Daniele Adani.

Dalla fine del 2020 ha fondato la Bobo Tv assieme a Daniele Adani, Christian Vieri ed Antonio Cassano e nell’estate 2021, durante l’Europeo di calcio, partecipa alla rubrica Euro Foodball. È stato poi chiamato a partecipare a Back to School condotto da Nicola Savino su Italia 1.

Studi e vita privata

Nicola Ventola ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Tecnica della Comunicazione con specializzazione in Media e Linguaggi audiovisivi.

Nicola Ventola ha un figlio, Kelian, avuto la moglie svizzera Kartika Luyet.