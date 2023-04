Chi è Claudia Gerini: figli, compagno e carriera dell’attrice romana

Chi è Claudia Gerini, famosissima attrice romana classe 1971. Dal suo esordio nell’87, alla celebrità con Carlo Verdone in Viaggi di nozze, fino al successo al cinema e in tv. Tutto sulla sua vita e carriera, con un pizzico di gossip: chi è il suo ultimo compagno?

Chi è Claudia Gerini, vita privata e carriera

Nata a Roma il 18 Dicembre 1971, Claudia Gerini comincia a farsi strada nel mondo dello spettacolo fin da piccola. A 13 anni vince il concorso di bellezza Miss Teenager, e prende parte a molti spot televisivi. Fa il suo esordio al cinema nel 1987, in Roba da Ricchi, accanto a Lino Banfi. Dopo alcune esperienze televisive e corsi di recitazione, trova il successo nel 1995. Recita in Viaggi di nozze, amatissima commedia di Carlo Verdone, nel ruolo di Jessica, la rozza metà del coatto arricchito Ivano. Nel 1996 lavora di nuovo insieme al comico romano in Sono pazzo di Iris Blond.

Da allora è uno dei volti di punta del cinema italiano. Gerini appare in tantissime pellicole cinematografiche, tra cui Tutti gli uomini del deficiente, La passione di Cristo, Non ti muovere, Tutta colpa di Freud e, più di recente, Diabolik dei Manetti bros. Nel 2008 lavora di nuovo con verdone in Grande, grosso e…Verdone. Nel corso della sua carriera recita anche in molte miniserie e si cimenta anche nella conduzione televisiva, presentando nel 2003 il Festival di Sanremo e il Concerto del Primo Maggio nel 2007. Negli anni si è prestata anche al doppiaggio, prestando la sua voce per i film d’animazione Sinbad e Toy Story 3 e per il videogioco thriller Heavy Rain.

Vita privata: figli, Federico Zampaglione, compagno

Il primo marito di Claudia Gerini è stato il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, presidente della Piccola Industria di Assolombarda, con il quale ebbe la sua primogenita, Rosa. Il loro matrimonio durò solo due anni, dal 2002 al 2004. In seguito, l’attrice ha avuto una lunga relazione con il cantante dei Tiromancino, Federico Zampaglione, attualmente sposato con Giglia Marra. I due sono stati insieme per undici anni e hanno avuto una figlia insieme, Linda.

Secondo alcune indiscrezioni anche Claudia Gerini sarebbe riuscita a ritrovare l’amore. Dopo un paio di brevi relazioni con il modello Andrea Preti, Fabio Borghesi, e lo scandaloso flirt con Giancarlo Pantano, la celebre attrice 48enne pare aver incontrato una nuova fiamma. A rubarle il cuore è stato Simon Clementi, imprenditore romano nel settore alberghiero. Clementi è divorziato e ha una figlia, Mia, nata da una relazione avuta con una sua dipendente.

I due restano insieme per due anni, dal 2019 al 2021: è letale per la co lontananza causata dal lockdown. Nel 2023, tuttavia, secondo diverse voci di corridoio, tra i due sembra esserci stato un ritorno di fiamma. I fotografi di Diva e Donna li hanno beccati insieme alla festa di un’amica comune, dove Clementi pareva completamente cotto di Claudia: “Cercava, senza sosta, di conquistare le attenzioni dell’attrice”. Per il momento, i due non hanno smentito le voci che li vedono di nuovo insieme.