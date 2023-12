Alessia Lanza, chi è la star di TikTok a Karaoke Night: vita privata, fidanzato, Instagram

Chi è Alessia Lanza, star di TikTok a Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna. Seguitissima dal pubblico del web, ha fatto parte della “casa dei tiktoker” milanese Defhouse. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Chi è Alessia Lanza, vita privata e carriera della star di TikTok

Nata a Torino il 12 giugno del 2000, Alessia Lanza ha 23 anni ed è una famosissima TikToker ed influencer, in passato membro della content house milanese Defhouse, che oggi ha chiuso i battenti. Attiva sul web dal 2016, quando aveva 16 anni, oggi è una delle personalità internettiane più seguite ed apprezzate dal pubblico più giovane. “Ho cominciato a fare video comici e balletti su TikTok circa un anno fa, per divertimento.” -ha spiegato Lanza in un’intervista concessa a Webboh all’inizio della sua carriera- “Ho iniziato ad avere subito un buon riscontro. Non mi sarei mai aspettata di raggiungere questi numeri, nonostante per molti non siano tanti, io amo questa family”. Ad oggi il suo account TikTok ha un seguito di oltre 4.3 milioni di follower.

In parallelo alla sua attività di influencer Alessia Lanza non trascura gli impegni universitari: la 23enne studia Scienze politiche internazionali dello sviluppo e della cooperazione all’Università di Torino. Recentemente la tiktoker ha cominciato a fare capolino anche in contenuti che esulano il web. Nel 2022 è apparsa nel videoclip di La dolce vita, brano di Fedez, Mara Sattei e Tananai. Ha inoltre pubblicato un libro sulla sua esperienza sul web, Non è come sembra, e ha creato il suo primo podcast, distribuito su diverse piattaforme streaming, Mille Pare.

Alessia Lanza al debutto su Prime Video in Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna

Alessia Lanza è una dei famosi concorrenti del nuovo game show di Prime Video, l’esilarante Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna. L’influencer, insieme a vip del calibro di Claudia Gerini, Pierpaolo Spollon e Tommaso Zorzi, si prepara a mettersi in gioco in una notte di karaoke senza esclusione di colpi e note stonate. I quattro episodi dello show saranno distribuiti su Amazon Prime Video a partire dal 4 gennaio 2024.

Vita privata: fidanzato, Instagram

La vita privata e sentimentale di Alessia Lanza è spesso finita al centro dell’attenzione dei giornali di gossip negli ultimi mesi. In passato la tiktoker ha frequentato il collega influencer Kris Trashani, suo fidanzato per quasi tre anni. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di presunti flirt tra Alessia e altre importanti personalità del web. In particolare la 23enne è stata accostata al cantante e rapper italiano Tedua e al controverso Don Ali. Pochi gli indizi circa la sua vita privata sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 1.6 milioni di persone e dedicato soprattutto a scatti personali.