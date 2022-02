Chi sono Susanna Biodo e Angelica: moglie e figlia di Fiorello

Chi sono Susanna Biodo e Angelica: moglie e figlia dello showman Rosario Fiorello. Una vita sul palcoscenico prima dei villaggi turistici e poi della televisione.

Rosario Fiorello da più di vent’anni è legato a Susanna Biondo. diventata sua moglie nel 2003, nonostante stessero insieme già dal 1996. Nel 2006, dal loro amore è nata Angelica, la secondogenita della donna, che era già diventata mamma di Olivia, avuta dalla sua precedente relazione con l’imprenditore Edoardo Testa.

La figlia di Fiorello e Susanna è nata nel 2006. Frequenta il liceo classico Dante Alighieri a Roma. Rispetto a sua sorella, Angelica è stata più volte beccata dai fotografi in compagnia della mamma e del papà, con il quale era sempre intenta a giocare e divertirsi. Non sono mancate anche apparizioni in tv o in alcuni spettacoli del comico siciliano.

La moglie di Fiorello, Susanna, è nata nel 1965, i due si sono incontrati all’epoca in cui il popolare conduttore all’epoca in cui guidava Buona Domenica ed era già diventato il numero uno tra gli showman, ma la loro storia d’amore è sbocciata dopo il programma “Karaoke”.

Laureata in Economia e Commercio, lavora nell’azienda fondata dal padre che si occupa di doppiaggio e post-produzione cinematografica.

Prima di conoscere e legarsi a Fiorello, Susanna Biondo è stata legata all’imprenditore Edoardo Testa, con cui ha vissuto per la prima volta l’esperienza di diventare mamma. Dalla loro unione, infatti, è nata Olivia Testa, che oggi ha 29 anni e che Fiorello considera sua figlia a tutti gli effetti, tanto che ha sempre dichiarato di essere padre per due volte, una con Angelica e l’altra con Olivia.