Isola dei Famosi 2024, Ilary Blasi non ci sarà: chi prenderà il suo posto?

Isola dei Famosi 2024 confermata, ma Ilary Blasi non sarà la conduttrice: chi prenderà il suo posto? Secondo insistenti voci di corridoio, la posizione della showgirl romana in Mediaset è sempre più instabile. Chi presenterà il reality al suo posto?

Isola dei Famosi 2024: Ilary Blasi traballa, non sarà lei la conduttrice

Nonostante gli ascolti incostanti dell’ultima stagione, l’Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv nella primavera del 2024. La Mediaset, complice la cancellazione di Temptation Island Winter, pare pronta a dare un’altra chance all’avventuroso reality show, che si darà il cambio con il Grande Fratello, prolungato fino a marzo, il prossimo aprile. Ciononostante il Biscione sembra intenzionato a dare una scossa al programma con un cambio al vertice. Non è un mistero, infatti, che la posizione della conduttrice Ilary Blasi sia in bilico dopo l’ultima edizione dell’Isola. Secondo diverse voci, la showgirl romana, al timone del reality show dal 2021, sarebbe persino vicina all’addio alla Mediaset. Il suo futuro su Canale 5, secondo Dagospia, dipende quasi totalmente dalle decisioni di Mediaset sull’Isola: “Se ne parlerà tra le parti, anche per vagliare altri progetti ma nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa”.

Chi prenderà il suo posto? I papabili sostituti della showgirl

Al momento non ci sono nomi certi in lizza per la conduzione dell’Isola dei Famosi 2024. Nel caso in cui Ilary Blasi dovesse essere effettivamente esclusa, la Mediaset sembra divisa tra un ritorno alle origini e una soluzione in casa. Nel primo caso si parla di Simona Ventura, già conduttrice dell’Isola per otto edizioni tra il 2003 e il 2011, che però ha ancora un contratto con la Rai. In alternativa, si potrebbe dare più spazio ad Enrico Papi, già opinionista nell’ultima edizione e al centro di diverse polemiche proprio per aver sgomitato troppo con Ilary Blasi. La sesta edizione de La Pupa e il Secchione, in programma nei prossimi mesi, potrebbe diventare quindi un vero e proprio banco di prova per Papi.