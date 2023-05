Enrico Papi, Tapiro d’oro di Striscia La Notizia: ecco cosa ha detto l’opinionista de L’Isola dei Famosi

Enrico Papi, Tapiro d’oro di Striscia La Notizia ricevuto dall’opinionista nel programma de L’Isola dei Famosi. Le ultime voci riferiscono di una condotta di Papi che non va giù né alla conduttrice Ilary Blasi né ai vertici del programma della Mediaset.

Enrico Papi, Tapiro d’oro di Striscia La Notizia

Enrico Papi ha ricevuto il Tapiro d’oro da parte di Striscia La Notizia. Il noto personaggio televisivo, oggi opinionista del reality show L’Isola dei Famosi, non avrebbe affatto convinto in questo nuovo ruolo, né i vertici della rete né tantomeno la conduttrice Ilary Blasi. Gli interventi e interruzioni continue di Papi pare siano considerati fin troppo invadenti, al punto che la presentatrice avrebbe pregato la produzione di tenere a freno l’opinionista rimettendolo “in carreggiata”. Secondo la pagina Instagram Pipol Gossip la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il cosiddetto caso-busta. Enrico Papi si è intromesso nella “liturgia” della lettura del nome del primo eliminato, alzandosi per interrompere Ilary e rubarle la busta di mano. Una scenetta divertente ma che a detta di Pipol dimostrerebbe ben altro: “Non interpreta il ruolo di ‘accompagnatore’ della Blasi. Ma è palese che al centro del palco vorrebbe star lui”.

Ecco cosa ha detto l’opinionista de L’Isola dei Famosi

“Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?”, ha chiesto Valerio Staffelli facendo riferimento alla busta presa dalla mano di Ilary Blasi. “No. Quando faccio televisione io sono molto spontaneo. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così”, ha risposto Enrico Papi, che ha poi aggiunto: “Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma”. L’opinionista ha inoltre precisato che il suo ultimo tweet, quello in cui parlava di stupidi e invidiosi, non era rivolto agli autori del reality show -come ipotizzato da più di qualcuno – ma era solo un messaggio generico.