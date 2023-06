Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro: via dal Milan per uno stipendio importante dimenticando una promessa

Tonali giocherà in Premier League la prossima stagione andando a guadagnare cifre importanti così come nella casse del Milan entrano soldi freschi e tanti. Intanto, ritorna la promessa fatta dal calciatore un paio di anni fa.

Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro

Sandro Tonali va al Newcastle: orami non ci sono più dubbi. Il centrocampista, attualmente impegnato con l’Under 21 azzurra, sarà il regista della squadra di Premier League che ha conquistato òa Champions League. Con l’uscita di Tonali, entra una cifra importante nelle casse americane del Milan: circa 80 milioni di euro.

Via dal Milan per uno stipendio importante

Probabilmente il contratto verrà firmato in Romania, dove il giocatore è impegnato con la Nazionale dell’Under 21. Il procuratore di Tonali, Giuseppe Riso ha preso un aereo per parlare da vicino con il suo assistito e portare la proposta importante: un contratto di 6 anni a 8 milioni a stagione.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Certo, ancora una volta c’è la conferma che i soldi e il prestigio valgono di più dell’attaccamento alla maglia. Basta prendere intervista al Corriere della Sera un paio d’anni fa: “E se il Milan ricevesse per lei una grossa offerta, magari dalla Premier?”. Risposta: “So cosa ho fatto per arrivare a questa maglia e non farei mai l’errore di andarmene. So che è difficile, soprattutto nel calcio di oggi, ma il mio sogno è diventare una bandiera del Milan. E farò di tutto per riuscirci”.

LEGGI ANCHE: Timothy Weah, chi è il figlio di George Weah a un passo dalla Juventus: vita privata, carriera, ruolo