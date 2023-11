Temptation Island Winter cancellato, cosa è successo? Quando torna il dating show

Perché Temptation Island Winter è stato cancellato? Ecco cosa è successo allo spin-off invernale del dating show di Filippo Bisciglia, il cui esordio a gennaio è stato posticipato. Cosa verrà trasmesso al suo posto?

Perché Temptation Island Winter è stato cancellato: cosa è successo?

Brutte notizie in arrivo per gli appassionati dei programmi più “piccanti” dei canali Mediaset. L’atteso Temptation Island Winter, versione invernale del seguitissimo dating show estivo presentato da Filppo Bisciglia, non andrà in onda a febbraio 2024 come inizialmente previsto. Per il momento, infatti, il programma è stato cancellato, per cause di forza maggiore. Cosa è successo esattamente? Sebbene il progetto fosse considerato molto promettente dagli addetti ai lavori, la scelta della location si è rivelata letale. Gli autori non avevano intenzione di modificare troppo le dinamiche del programma piazzando fidanzatini e tentatori in una baita in montagna. L’idea, infatti, era quella di trovare una location calda ed esotica, così da mantenere la tipica atmosfera estiva del Temptation Island originale.

Dopo aver scartato l’opzione Maldive, poco credibile a causa di spese enormi e distanze impossibili, Fascino avrebbe optato per una location più vicina “come l’Egitto o il Marocco”. La produzione si è però vista costretta a tirarsi indietro per motivi di sicurezza dopo l’esplosione del conflitto israelo-palestinese. Privi di location a poche settimane dall’inizio delle registrazioni, in programma a dicembre, Fascino si è vista costretta a cancellare Temptation Island Winter. Ciò non implica necessariamente che il dating show non vedrà mai la luce. Secondo TvBlog la produzione ha solo preso tempo fino al prossimo autunno. Lo spin-off dovrebbe finalmente cominciare nel settembre del 2024.

Cosa prenderà il suo posto? Ecco cosa andrà in onda nel frattempo sui canali Mediaset

L’imprevista cancellazione di Temptation Island Winter ha costretto la Mediaset a correre ai ripari per riempire uno slot importante nei mesi invernali e primaverili. Con ogni probabilità al suo posto ci sarà ancora il Grande Fratello 2023 che, secondo alcune voci insistenti, sarà prolungato fino a marzo del 2024. Si parla inoltre di un ritorno dell’Isola dei Famosi che, nonostante i risultati altalenanti delle ultime edizioni, dovrebbe dare il cambio al GF nel mese di aprile. Non si hanno ancora notizie certe per quanto riguarda la conduzione: la posizione di Ilary Blasi è tutto fuorché certa.