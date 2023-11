Il primo servizio di noleggio a lungo termine a costo 0 euro con Auting

L’azienda bolognese Auting ha lanciato nell’ottobre 2023 il servizio di noleggio a lungo termine a 0 euro. La piattaforma di car sharing tra privati italiana ha creato un’offerta disponibile in tutta Italia che permette di ripagare totalmente il canone della propria auto a noleggio a lungo termine. Grazie ad una formula di noleggio autorizzata alla cessione a terzi fornita ad hoc dalla propria rete di partner Auting permette agli utenti che sottoscrivono il contratto di iscrivere l’auto sulla piattaforma al fine di condividerla quando non utilizzata.

Recita la nota: “Auting si conferma come un alleato fondamentale per gli automobilisti e i viaggiatori Il servizio al momento è riservato unicamente ai detentori di partite I.V.A. aziendali che possono accedere con questa formula ad una vasta offerta di veicoli multimarca, nuovi o usati, in pronta consegna. La scelta è molto ampia e spazia dall’endotermico, all’ibrido Mild o Plug-in, fino al Full Elettrico“.

Una volta ricevuto il veicolo richiesto l’utente può procedere alla registrazione sulla piattaforma Auting, senza costi d’iscrizione. Il processo è rapido ed intuitivo ed una volta andato a buon fine la vettura è disponibile per ricevere le richieste di prenotazione dei Driver iscritti. Il servizio è ideale per i proprietari di bed and breakfast, case vacanza o esercizi commerciali, ovvero detentori di partita I.V.A aziendale per i quali è essenziale avere un’auto ma allo stesso tempo non ne fanno uso necessariamente tutti i giorni.

De Giudici (Ceo AUting): “Ecco come si abbatte a zero euro la rata mensile del noleggio a lungo termine”

“Abbiamo calcolato che bastano in media 8 giorni di condivisione al mese per abbattere a 0 euro la rata mensile del canone di noleggio a lungo termine. Il cliente però non è obbligato in alcun modo alla condivisione dell’auto né a seguito della sottoscrizione del noleggio né a seguito dell’iscrizione alla piattaforma di Auting” afferma il CEO di Auting Ludovico De Giudici, secondo il quale il noleggio a lungo termine combinato al car sharing tra privati aprirebbe nuove prospettive future legate al mondo della mobilità ma anche al mercato automobilistico in maniera più ampia: “La nostra offerta permette ai nostri clienti di accedere al veicolo di proprio interesse ripagandosi totalmente le spese di noleggio. Questo significa anche avvicinare il pubblico a modelli di auto troppo spesso considerati poco accessibili secondo l’offerta del mercato automobilistico attuale. Mi riferisco ad esempio a veicoli elettrici. Grazie ad Auting i nostri clienti potranno noleggiare a lungo termine auto elettriche o di alta gamma ripagandosi totalmente il canone mensile, o se non altro abbattendolo in maniera significativa.”

Alcuni dei modelli elettrici disponibili con la formula di Noleggio a lungo termine di Auting sono la Fiat 500 Elettrica Red 95 cv, Opel Corsa Electric 136 cv, Fiat 600e elettrica Red 156 cv, Jeep Avenger BEV avenger 156 cv o ancora la Peugeot 208 208-e 136 cv.

Auting, la prima piattaforma di car sharing tra privati in Italia

Auting è la prima piattaforma di car sharing tra privati in Italia. Dal 2018, Auting, in collaborazione con la compagnia di assicurazioni italiana Reale Mutua, connette persone che necessitano di un’auto per un breve periodo con persone che ne possiedono una. Il servizio è attivo in tutta Italia e rende la condivisione facile e sicura tramite la piattaforma web e l’app mobile.