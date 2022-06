Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts: uscita, trama, cast e trailer italiano del film

Ticket to Paradise è una commedia che porta sul grande schermo due grandi attori dopo tanti anni dall'ultima volta.

Ticket to Paradise: sul grande schermo ecco due attori di spessore come George Clooney e Julia Roberts. Il film mette insieme i due attori dopo tanti anni. Una commedia diretta da Ol Parker, regista già di Mamma Mia.

Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts: uscita

Ticket to Paradise è il nuovo film con due protagonisti di successo come George Clooney e Julia Roberts. Il film arriverà solo nei cinema il 6 ottobre prossimo con Universal Pictures.

Julia Roberts e George Clooney tornano insieme sul grande schermo per la prima volta a 21 anni da Ocean’s Eleven.

Ticket to Paradise: trama e cast

Il film parte dalla storia di due ex coniugi che si ritrovano in aereo mentre sono in viaggio con destinazione il matrimonio della figlia, determinati a impedire che la giovane compia il loro errore e “butti” i migliori anni della sua vita, tra disavventure, serata ad alto tasso alcolico e contrattempi di ogni genere.

La trama ufficiale: George Clooney e Julia Roberts tornano sul grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata (Kaitlyn Dever), di commettere il loro stesso errore.

Julia Roberts e George Clooney interpreteranno gli ex coniugi, mentre Kaitlyn Dever dovrebbe essere la figlia dei protagonisti. Il cast è completato da Billie Lourd, Lucas Bravo, Senayt Mebrahtu, Talha Şentürk, Maxime Bouttier, Murran Kain, Sean Lynch, Vanesa Everett, Cintya Dharmayanti, Rowan Chapman, Rachel Sinclair, Logan Skinner, Christopher Hubac, Amanda O’Dempsey e Renee Petersen.

Trailer italiano del film

