Marcus Thuram, chi è il figlio di Lilian: vita privata, carriera, caratteristiche, ruolo del calciatore vicino al Milan

Marcus Thuram è un attaccante di origini francese, figlio d’arte. Il padre ha giocato in Italia e così lui può ripercorrere la stessa strada anche se con maglia diversa. Su di lui c’è con prepotenza il Milan che ha offerto un ricco contratto.

Marcus Thuram, chi è il figlio di Lilian: vita privata

Marcus Thuram è il figlio del famoso calciatore Lilian Thuram che ha indossato le maglie di Juventus e Barcellona su tutte, vincendo diversi trofei e titolo, anche con la maglia della nazionale francese. Classe 1997, si è fatto notare non solo per essere un figlio d’arte ma anche per le sue caratteristiche. Marcus è nato a Parma quando il padre giocava in Italia proprio con la maglia gialloblu. I genitori hanno scelto il suo nome alla nascita in onore dell’attivista giamaicano Marcus Garvey.

Marcus Thuram: carriera

Marcus ha iniziato la sua carriera da professionista con il Sochaux e ha esordito in Ligue 2 a marzo 2015. Thuram ha giocato un totale di 43 partite con il Sochaux e ha segnato un gol. Nel luglio 2017, Thuram è entrato a far parte del club della Ligue 1 Guingamp. Nel luglio 2019, Thuram si è trasferito al Borussia Mönchengladbach per una cifra dichiarata di 12 milioni di euro. Esperienza anche in Nazionale con la maglia della Francia partecipando al Mondiale in Qatar.

Marcus Thuram: caratteristiche e ruolo

Il suo ruolo è in attacco a differenza del padre che giocava in difesa. Alto 192 centimetri così da usare il fisico combinata anche a una buona tecnica. Essendo anche discretamente veloce, può ricoprire diversi ruoli in attacco, meglio se da esterno e non proprio come una prima punta.

Mercato e il passaggio vicino al Milan

Nel calciomercato del 2023, è finito nel mirino del Milan, essendo il suo contratto in scadenza con il club tedesco. Dunque, dopo il 30 giugno può scegliersi e accordarsi con il club che più preferisce. Si attende una risposta definitiva entro le prossime 24/48 ore, con il calciatore che – secondo l’Equipe – avrebbe detto di no alla corte del Paris Saint Germain. Per lui pronto un contratto da 6 milioni a stagione.

