Simona Ventura, vita privata: compagno, figli, ex marito

Tutto sulla vita privata di Simona Ventura. Scopriamo qualcosa in più sulla vita sentimentale della conduttrice: compagno, figli, ex marito.

Andiamo alla scoperta della vita privata di Simona Ventura. La bionda conduttrice bolognese è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Sveliamo qualche dettaglio in più della sua vita personale: dal compagno, ai figli all’ex marito e le tante fiamme.

Simona Ventura, tutto sulla sua vita privata

Simona Ventura, nata a Bentivoglio il 1 aprile 1965, ha 56 anni ed è uno dei volti storici del piccolo schermo nostrano. Tra le conduttrici italiane più riconosciute e apprezzate d’Italia, ha accompagnato i telespettatori attraverso gli anni ’90 e 2000.

In carriera ha condotto trasmissioni di successo come Quelli che il calcio, X-Factor e L’Isola dei Famosi, nonché la cinquantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Non è strano, quindi, che il pubblico a casa sia particolarmente bramoso di scovare qualche informazione in più sulla vita privata di Simona Ventura. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Vita privata: ex marito, figli, vecchie fiamme

Nel 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini, difensore di Fiorentina, Bologna e Sampdoria poi diventato ben più noto come personaggio televisivo.

Dal loro matrimonio nascono due figli, Niccolò, nato nel 1998, e Giacomo, nel 2000. La loro unione si spezza dopo qualche anno. Stanca dei continui tradimenti del calciatore, Simona Ventura spinge per la separazione nel 2004, che poi diventa ufficialmente divorzio nel 2008. Dopo l’addio a Bettarini, la presentatrice ha avuto una storia con Gerò Carraro, imprenditore e figliastro di Mara Venier. La coppia resta insieme per otto anni, dal 2010 al 2018.

Qualche anno dopo la rottura con Bettarini, nel 2014, Simona Ventura decide di adottare una bimba, la piccola Caterina. Lo racconta lei stessa in un’intervista al settimanale di moda Grazia: “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione.

L’affido“.

Chi è il suo attuale compagno?

L’attuale compagno di Simona Ventura è il noto scrittore e giornalista Giovanni Terzi. Fu lui stesso a rivelarlo al pubblico, nel corso di un’intervista del gennaio 2019 al settimanale Gente: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi“.

View this post on Instagram A post shared by Simona Ventura (@simonaventura)

Intervistata da Chi, la conduttrice ha svelato cosa l’ha colpita della sua dolce metà: “Giovanni mi ha dato serenità, protezione, il bello di sapere sempre cosa fare ed essere certa di potermi appoggiare”. Anche Giovanni Terzi pare innamoratissimo: “Simona mi ha dato un progetto di vita. Avere una storia d’amore così piena fa sì che sia diventato anche un padre migliore. Sono orgoglioso di avere al mio fianco una donna come lei”.

Più vicini che mai, pensano al matrimonio già da qualche anno. La pandemia da Covid-19, tuttavia, ha messo loro i bastoni tra le ruote. “Ci sposeremo appena non ci saranno più le mascherine” ha dichiarato la coppia.