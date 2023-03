Carlo Cinque, chi è il collaboratore e amico di Paolo Limiti

Chi è Carlo Cinque, importante collaboratore e amico di Paolo Limiti. Al fianco del noto conduttore e autore per molti anni, ha fondato insieme a lui la fondazione Etta e Paolo Limiti. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Carlo Cinque, amico e collaboratore di Paolo Limiti: cosa sappiamo di lui?

Nel corso della sua lunga carriera televisiva, Paolo Limiti ha messo la sua firma su numerosi programmi di successo, lavorando con molti grandi nomi del mondo dello spettacolo. Al suo fianco per molti di questi progetti anche extra-televisivi, c’è stato anche Carlo Cinque, grande amico e collaboratore del conduttore scomparso nel 2017. Si sa molto poco sul suo conto, se non che per molti anni è stata una delle persone più vicine a Limiti. I due hanno infatti fondato insieme l’associazione Etta e Paolo Limiti, che porta il nome del presentatore e di sua madre, soprannominata proprio Etta. Di cosa si occupa questa fondazione?

Di cosa si occupa Etta e Paolo Limiti, l’eredità del conduttore

L’associazione Etta e Paolo Limiti, oggi gestita da Carlo Cinque, è un progetto dedicato alla scoperta e alla promozione di nuovi talenti ed artisti. “Il Premio Etta e Paolo Limiti vuole essere un aiuto concreto per tutti quei ragazzi pieni di talento e desiderosi di avviare la loro carriera nel mondo dell’opera.” -ha spiegato Cinque- “Paolo Limiti ha fondato proprio con questo spirito il Premio e noi, accogliendo la sua eredità, vogliamo continuare a portarlo avanti”. L’ultima premiazione risale ha avuto luogo al Teatro degli Arcimboldi di Milano, nel 2021. La pandemia da Covid-19 ha impedito all’associazione di portare avanti normalmente le proprie attività, ma di recente Cinque e i suoi collaboratori hanno avuto modo di riorganizzarsi.