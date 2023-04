Allerta meteo per il 25 aprile con tempo instabile: ecco su quali regioni

Allerta meteo per la giornata di martedì 25 aprile. Il tempo peggiora nel corso del giorno in diverse regioni d’Italia. Dunque, continua in questo mese di aprile il maltempo che sta facendo compagnia l’Italia in questa primavera uggiosa.

Allerta meteo per il 25 aprile con tempo instabile

Allerta meteo con tempo instabile previsto per la giornata del 25 aprile. In alcune Regioni sarà difficile rimanere all’aperto e festeggiare il giorno della Liberazione. Nella giornata di martedì è inoltre previsto un ulteriore peggioramento del tempo al Nordest con piogge e temporali nel corso del pomeriggio, in parziale estensione anche a Marche, nord dell’Umbria e alta Toscana nel corso della sera.

Ecco su quali regioni

Per il bollettino di criticità diramato dalla Protezione Civile si prevede “Allerta gialla, martedì 25 aprile, prevista in Emilia-Romagna. L’allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo”. Mentre il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso per “fenomeni intensi” valido per le prossime ore. “Si prevedono, dalla mattina di domani, martedì 25 aprile 2023, e per le successive 18 ore, venti forti occidentali con raffiche fino a burrasca forte sulla Calabria, con particolare riferimento alle relative aree appenniniche; possibili mareggiate lungo le coste esposte“. Secondo, poi, meteoweb.eu “al mattino, in modo particolare, forti temporali colpiranno ancora il Nord/Est, molto forti in Veneto dove avremo violenti nubifragi tra Venezia, Padova e Rovigo, ma anche in Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno in ulteriore calo con nevicate fino a quote molto basse per il periodo (1.200–1.300 metri). Instabilità anche in Toscana, Marche e Campania”.