Drusilla Gucci, chi è la pronipote di Guccio Gucci: Francesco Chiofalo, Instagram, patrimonio

Chi è Drusilla Gucci, pronipote di Guccio Gucci e fidanzata di Francesco Chiofalo. La modella è un membro della quinta generazione della famiglia che porta il nome del celebre marchio di moda. È una modella e una brand ambassador per la maison di famiglia, ma sta provando ad affermarsi come scrittrice. In passato ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Chi è Drusilla Gucci, pronipote di Guccio Gucci: vita, carriera, Instagram

Nata il 2 aprile 1994 a Firenze, Drusilla Gucci ha 28 anni ed è nota soprattutto in quanto pronipote dello stilista Guccio Gucci, fondatore dell’omonimo marchio di moda.

Figlia di Uberto e Stefania Gucci, è un membro della quinta generazione della famiglia Gucci. Lavora come modella e brand ambassador per la casa di moda della famiglia ed è una grande appassionata di lettura e scrittura. Ha un profilo Instagram ufficiale con 220mila follower. Di recente ha messo a frutto la sua passione per la narrativa, scrivendo un libro fantasy, Lilith e Abrham – Le origini.

Si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando all’Isola dei Famosi 2021.

La sua esperienza in Honduras, tuttavia, dura meno di un mese. In appena 29 giorni, Drusilla colleziona una caterva di nomination e viene infine eliminata nel corso dell’ottava puntata del programma, battuta al televoto da Andrea Cerioli.

Quanto guadagna Drusilla Gucci? Il patrimonio della modella

Drusilla Gucci è senz’altro l’erede di una grande fortuna legata alla casa di moda della sua famiglia. Ciononostante, sta provando a costruirsi una carriera slegata dal suo importante e pesante nome.

Drusilla sta provando ad affermarsi come scrittrice e a farsi un nome nel mondo dello spettacolo. In alcune interviste, ha ammesso di avere ancora un paio di libri in lavorazione, ancora non pubblicati. La sua esperienza sull’Isola dei Famosi, inoltre, pare si sia rivelata proficua. Secondo alcune fonti, avrebbe guadagnato dai 2mila ai 7mila euro a settimana durante il suo soggiorno in Honduras del 2021.

Vita privata: il fidanzato Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci è fidanzata con Francesco Chiofalo, personal trainer romano molto noto nel mondo dello spettacolo. In passato ha partecipato a Temptation Island e come corteggiatore a Uomini e Donne, mentre nel 2022 è stato un concorrente a La Pupa e il Secchione. In coppia con la studentessa ventitreenne Valentina Matteucci, Chiofalo si è aggiudicato il terzo posto nel reality.

Drusilla e Francesco si sono conosciuti nell’estate del 2021 e stanno insieme da allora. L’esperienza di Chiofalo a La Pupa e il Secchione ha messo in difficoltà la coppia, a causa di alcuni suoi atteggiamenti discutibili con l’attrice di film hard Malena.

Drusilla rimase fu molto delusa dal suo fidanzato: “Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto: sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto, che fa schifo, sia dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose. Sono veramente schifata, non mi viene in mente un’altra parola. Quindi veramente basta, per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”. La coppia ha in seguito fatto la pace in diretta, con le scuse in ginocchio del personal trainer: “Io non ti tradirei mai perché ti amo da morire e sei tutta la mia vita!”.