Fasma, chi è il rapper in duetto con Mr Rain: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Fasma, rapper italiano già a Sanremo nel 2021 di ritorno all’Ariston nella serata duetti. In occasione del Festival del 2023, l’artista hip-hop affianca Mr Rain in un rifacimento rap di Qualcosa di grande.

Chi è Fasma, vita privata e carriera del giovane rapper

Nato a Roma il 17 dicembre 1996, Fasma, all’anagrafe Tiberio Fazioli, è un giovane rapper italiano, divenuto popolare grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Muove i suoi primi passi da musicista nel 2016, quando crea la sua crew hip-hop. Inizia a trovare una maggior fama nel 2018 grazie alla sesta edizione del Wind Summer Festival. Fasma prende parte all’edizione Giovani e si esibisce di fronte a Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi con il singolo Marylin M., tratto dal suo primo album Moriresti per vivere con me. Pur non aggiudicandosi il concorso canoro, Fasma inizia ad accumulare un enorme seguito, che gli vale il disco d’oro per Marylin M.. Non solo: l’album scala le classifiche di Spotify, ottenendo ben 33 milioni di stream.

La vera esplosione di popolarità arriva grazie a Sanremo Giovani 2019, che gli consente di partecipare al Festival nel 2020 tra le nuove proposte con il suo Per sentirmi vivo. Anche in questo caso Fasma non vince, ma ottiene il terzo posto ed ancora più visibilità. Il brano ottiene un disco di platino e ottiene in nemmeno un anno milioni su milioni di stream su Spotify: ad oggi Per sentirmi vivo è stata ascoltata oltre 69 milioni di volte.

Un anno dopo Fasma torna al Teatro Ariston, stavolta tra i Big, con il brano Parlami. Al Festival ottiene solo un 18esimo posto, ma la sua canzone ha comunque un ottimo successo commerciale. Nel 2023 il rapper 26enne è di nuovo alla kermesse come ospite nella serata delle cover. Duetta con Mr Rain in una versione hip-hop di Qualcosa di grande di Cesare Cremonini.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Per quanto riguarda la vita privata di Fasma non ci sono molte informazioni. L’artista parla poco della sua vita sentimentale, per cui non ci sono molte notizie circa una sua possibile fidanzata. Non si trovano indizi neanche sui suoi profili social: il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 200mila follower, è dedicato perlopiù alla sua carriera artistica.