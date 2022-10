Fedez, tapiro d’oro dopo l’accusa di “sovraesporre i figli” sul web

Il rapper Fedez e la moglie Chiara Ferragni erano stati accusati, dopo un video, di voler sovraesporre il figlio Leone per aumentare i like o le interazioni sui social network. E puntualmente, come da tradizione di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro al rapper.

Fedez, tapiro d’oro da Striscia la Notizia

Il rapper Fedez e la moglie Chiara Ferragni, dopo un video, erano stati accusati di voler in qualche modo sovraesporre il figlio Leone sul web.

I Ferragnez, infatti, sono stati in sintesi accusati di voler aumentare i like o le interazioni sui social network con una estrema esposizione dei figli. Valerio Staffelli quindi, storico inviato di “Striscia la Notizia“, ha dunque consegnato un tapiro d’oro a Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni, infatti, è finito al centro di una bufera social per la clip in cui la tata del primogenito Leone chiede al bambino di smettere di disegnare per fare un video per Instagram.

La risposta di Fedez

Dopo che Valerio Staffelli si è recato da Fedez, il cantante ha voluto rispondere all’accusa. “Esistono un sacco di famiglie in Italia che monetizzano tramite i figli – ha affermato al giornalista – ma noi non siamo una di queste. Non abbiamo mai fatto pubblicità con i nostri figli, al massimo ci facciamo delle foto”.