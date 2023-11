Grande Fratello, televoto truccato per salvare Angelica: le accuse del web

Grande Fratello 2023, il web non accetta l’addio di Giselda: televoto truccato per salvare Angelica Baraldi? Si fan sempre più rumorose le chiacchiere attorno all’ultima eliminazione: “Televoto chiuso troppo presto, Angelica salva per 0.22%”.

Il web accusa il Grande Fratello: “Televoto truccato, volevate salvare Angelica”

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 ha generato una baraonda sul web a causa dell’inaspettata eliminazione di Giselda Torresan. L’appassionata di trekking non era affatto una delle concorrenti più amate all’interno della casa ma il suo addio è stato comunque un colpo di scena. Al suo posto, infatti, a salvarsi è stata un’altra inquilina poco apprezzata dagli spettatori, Angelica Baraldi, data per ultimissima in tutti i sondaggi prima dell’inizio della diretta di lunedì 6 novembre. Ciononostante, la modella è riuscita ad ottenere la permanenza al GF raccogliendo il 14.44% dei voti, appena lo 0.22% in più rispetto a Giselda, che si è invece fermata al 14.22%.

Molti utenti, tuttavia, han trovato sospetto che il televoto sia stato chiuso pochi minuti dopo l’inizio della puntata. Una scelta inusuale visto che di solito è possibile votare per il proprio preferito anche durante le prime fasi della diretta serale. In molti sono arrivati quindi ad insinuare che il televoto sia stato truccato, in modo da mantenere Angelica in casa ai danni di Giselda. La modella, infatti, era senz’altro più preziosa per la produzione rispetto alla montanara, a causa del triangolo amoroso in cui è invischiata insieme a Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Al momento si tratta solo di illazioni prive di basi, ma il pubblico del web resta sul piede di guerra.

La rabbia di Twitter: “Responso ingiusto, chiudono il televoto quando fa comodo a loro”

Tantissimi spettatori hanno riversato la propria rabbia su Twitter, criticando in particolare la “chiusura lampo” del televoto. “Non sono mai stata una fan di Giselda, ma questo televoto grida vendetta.” -scrive l’utente Tutto fa divano– “Il televoto è stato truccato o quanto meno stoppato appena Angelica è stata di un solo voto in vantaggio. Responso veramente ingiusto, ai soli fini delle ship di quart’ordine“. Dal Forum del GF non sono così convinti: “Ad essere onesti anche Valentina veniva salvata con 1% di differenza prima con Lorenzo e poi con Arnold. Eppure nessuno gridava al televoto truccato”. Altri criticano la mancanza di trasparenza da parte della produzione: “Il televoto potrebbe non essere truccato, basta chiuderlo al momento giusto. Il problema è che dovrebbe essere sempre chiuso allo stesso orario e non quando più conviene a loro“.