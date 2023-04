Bologna, sbarca Starbucks: aprirà in centro

Il 2023 continua a mettere in mostra moltissimi cambiamenti che toccano diversi ambiti. Nella città di Bologna sbarcherà ad esempio Starbucks, nota catena americana di caffè, pronta ad ampliare le sue sedi, già numerose.

Nonostante non si sappia ancora molto, il punto vendita aprirà in centro.

Starbucks a Bologna: un’importante novità

Una notizia fresca e accattivante che riveste Bologna di entusiasmo e prestigio. Già da anni si parlava dell’approdo di Starbucks nel capoluogo emiliano e finalmente le voci sono divenute realtà. Nemmeno un mese fa la grande catena con sede a Seattle aveva annunciato l’approdo nella città di Bari, e stavolta tocca a Bologna.

A dare l’annuncio è stata Lisa Guidone, assessore comunale al commercio, dopo aver convocato una conferenza stampa per parlare dei tanti progetti da mettere in atto. Sulla prossima apertura di Starbucks non si sa ancora molto, ma è già conosciuto il luogo in cui avrà sede. Si tratta di una location di grande pregio, in Via D’Azeglio 34, ex sede della Mondadori. Sicuramente occorrerà fare qualche lavoro prima dell’ufficiale approdo, ma nei prossimi mesi potrebbe già essere tutto concluso.

L’arrivo di Starbucks nella città di Bologna diventerà dunque realtà e porterà enormi benefici sotto molti punti di vista. In primo luogo garantirà nuovi posti di lavoro nel settore della ristorazione; in secondo luogo aumenterà il prestigio della città, dato che la grande catena statunitense conta più di 28.700 punti vendita nel mondo. In più è un luogo molto giovanile, grazie alle tante prese e ai WiFi gratuito per ogni cliente.

In molti paesi questi punti vendita vengono sfruttati da giovani studenti e ragazzi che si riuniscono per lavorare ad alcuni progetti, o dagli stessi lavoratori in smart working. Vista la presenza di molti universitari nella città emiliana, questa apertura potrebbe rivelarsi azzeccata e portare numerosi vantaggi, dopo anni di interminabile attesa.