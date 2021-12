Gomorra 5, come finisce quando manca poco alla fine

Gomorra 5, come finisce lo scontro tra i due protagonisti mattatori dell’ultima stagione. C’è il fiato sospeso per le ultime puntate e per il finale di stagione atteso.

Gomorra 5, come finisce

La quinta stagione di Gomorra è alle battute finali. Manca poco per scoprire come andrà a finire lo scontro tra Ciro Di Marzio e Genny Savastano. Al di là di come si esaurirà lo scontro tra i due, sarà addio ai due personaggi dopo ben 5 stagioni. I due personaggi hanno resistito alle faide, alla storia e agli autori che fin da subito hanno iniziato a tagliare personaggi di peso con il rammarico dei fans.

Salvatore Esposito ha fatto una scommessa con Marco D’Amore e si è confidato a Fanpage: “Abbiamo fatto una scommessa: nei primi dieci minuti, gli spettatori non avranno le parole per commentare quello che hanno visto. Il carico di tensione che si porteranno dietro sarà un mix pazzesco di sentimenti. Alla fine, è come quando tu dopo un forte dolore piangi così tanto da essere senza forze. La reazione emotiva, che è stata un po’ la nostra da attori, è stata quella: prendersi del tempo per riflettere e per ragione, per godersi quello che si è visto e si è vissuto”.

Gomorra 5, un finale tutto da vivere

La quinta stagione di Gomorra è stata fin da subito scoppiettante con tante novità e sorprese. Anche tanti nuovi personaggi che hanno dato freschezza e nuovi risvolti alla storia e dopo 5 stagioni non era così semplice e scontato.

Tutti si aspettano un finale a sorpresa con tanta adrenalina ma soprattutto un scontro all’ultimo sangue tra i due protagonisti assoluti. Negli episodi 7 e 8 uscirà di scena un altro personaggio importante quindi la scena sarà tutta per l’Immortale e Genny.

