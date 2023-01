Flavio Briatore e Barbara D’Urso: l’imprenditore risponde sulla possibile relazione con la conduttrice

Flavio Briatore ha risposto alle voci che sono circolate diverse settimane fa sulla presunta relazione con la conduttrice Barbara D’Urso. Un amico giornalista, amico di entrambi, aveva dato per certo il flirt tra i due.

Flavio Briatore e Barbara D’Urso

Barbara D’Urso e Flavio Briatore stanno insieme: questa è la voce che è circolate nelle ultime settimane. Una possibile nuova scoppiettante ed incredibile relazione tra la conduttrice e l’imprenditore. I due sarebbero stati anche beccati insieme a cena fuori una sera in un locale di lusso di Milano. Poi, è arrivata una rivelazione e confessione di un amico di entrambi che sta infiammando così il gossip. La conduttrice è ormai single da circa un anno, mentre l’imprenditore ha una lunga fila di ex alle sue spalle.

La notizia era stata lanciata dal giornalista Roberto Alessi, che conosce bene entrambi. “Si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta”, aveva assicurato il giornalista sulle pagine di Novella 2000. “Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio perché già si conoscevano”, aveva aggiunto.

L’imprenditore risponde sulla possibile relazione con la conduttrice

L’imprenditore ha risposto al presunto legame con la conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda, l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”.

LEGGI ANCHE: Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara: ecco cos’è successo all’inviata di Striscia La Notizia