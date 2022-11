Giovanni Angiolini in love, nuova fiamma per l’ex di Michelle Hunziker

Giovanni Angiolini ha una nuova fiamma? Il chirurgo, dopo la rottura con Michelle Hunziker, pare aver già ritrovato l’amore. Il settimanale Chi lo becca in atteggiamenti intimi con una bella mora. Di chi si tratta?

Giovanni ha una nuova fiamma, nuovo amore per l’ex di Michelle Hunziker

A pochi mesi dalla fine della storia con Michelle Hunziker, un nuovo amore è entrato nella vita di Giovanni Angiolini. Il chirurgo ed ex compagno della showgirl svizzera era già finito al centro, nei giorni scorsi, di alcune voci di corridoio che lo vedevano vicino a Roberta Morise, conduttrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, in passato al fianco di Carlo Conti.

Uno scoop del settimanale Chi ha presto smentito ogni speculazione su una possibile tresca tra Morise e Angiolini. L’aitante chirurgo, infatti, è stato beccato in atteggiamenti intimi con un’altra mora. I paparazzi di Chi hanno fotografato Angiolini in strada nell’atto di baciare la modella e influencer tedesca Hanna Weig, single dallo scorso ottobre dopo la separazione dal musicista Jörn Schlövoigt.

Chi è Hanna Weig, la modella tedesca che ha stregato Angiolini

Modella e imprenditrice 26enne dal fisico mozzafiato, Hanna Weig si è creata un ampio seguito su Instagram, dove ha raccolto oltre 166mila follower.

È nata in Germania, a Vohenstrauss, il 26 dicembre 1995, ed è nota in patria anche per un ruolo da attrice nel film del 2020 Verbotene Liebe – Next Generation. Il suo matrimonio con Jörn Schlövoigt inizia nel 2018, un anno dopo la nascita di sua figlia, Delia. Nonostante la separazione i due sono rimasti in buoni rapporti, come svela il musicista in un’intervista a Bild. Interrogato da RTL circa le foto dei baci con Giovanni Angiolini, Jörn Schlövoigt ha commentato la notizia in modo vago: “In genere sono felice quando Hanna è felice, ci sosteniamo a vicenda e continuare ad essere una grande squadra. Le auguro tutto il meglio per tutti i suoi progetti“.