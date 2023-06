Elezioni Molise 2023, risultati: vince Francesco Roberti con il centrodestra

Elezioni Molise 2023, risultati: a vincere in modo anche piuttosto netto è stato il centrodestra. True News ha seguito lo spoglio in diretta ed ecco i risultati finali delle elezioni regionali con l’affluenza che è stata molto bassa.

Elezioni Molise 2023, risultati

In Molise si è conclusolo spoglio per le elezioni regionali con i tre i candidati in corsa a Palazzo Vitale per la carica di presidente: Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina per centrosinistra e M5S ed Emilio Izzo per la lista civica “Io Non Voto I Soliti Noti”. True-News ha seguito in diretta le elezioni. Dai risultati è venuta fuori una schiacciante vittoria del centrodestra. Il 47,94% è stata l’affluenza definitiva delle elezioni regionali del Molise.

Vince Francesco Roberti con il centrodestra

Il candidato Francesco Roberti ha vinto le elezioni e si conferma il governatore della regione con il 62,3%, mentre Roberto Gravina si è fermato al 36,2%. Segue Izzo all’1,4%. “Dedico la vittoria a Silvio Berlusconi, un insegnante straordinario che fino alla fine ha pensato al bene dei cittadini e ha avuto un pensiero per i molisani. Mi ha chiamato appena uscito all’ospedale dopo il primo ricovero per sapere della campagna elettorale. Il presidente manca a tutti noi”, ha dichiarato a caldo Roberti.

“Ho mandato un messaggio di congratulazioni a Francesco Roberti“. Lo ha detto Roberto Gravina, che ha riconosciuto la vittoria schiacciante della coalizione del centrodestra. “Nell’altra coalizione – ha detto – evidentemente hanno costruito un’alleanza che ha funzionato di più, per quanto riguarda noi è il contrario. Non vedo grosse alternative nel commentare questo voto che vede in modo chiaro una vittoria del centrodestra. Il nostro, comunque – ha aggiunto – è un progetto che deve avere un seguito”.

“Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al Presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del Governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. ForzaItalia, Forza di Buongoverno”. Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.