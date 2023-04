Emergenza tornado in America: aumenta il bilancio dei morti

Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno subito moltissimi danni a causa di numerose trombe d’aria. Si registra infatti un’emergenza tornado in America con il numero dei morti in continuo aumento.

Per adesso si contano 29 decessi tra tornadi e forti tempeste.

Tornado in America: è emergenza

Dopo gli avvenimenti in Arkansas – di qualche giorno fa – come previsto il tornado si è spostato e, insieme alle forti tempeste, ha continuato ad arrecare danni a persone e cose, distruggendo abitazioni e sradicando alberi. Il bilancio dei decessi è, per ora, fermo a 29, ma è facile immaginare che aumenterà. Le ultime vittime sono un adulto e due bambini, colpiti dalla caduta di alcuni alberi sulla loro casa, a Memphis, nel Tennessee.

Una situazione molto difficile, visto che si contano ben 85 milioni di residenti negli otto Stati americani che, in qualche modo, hanno subito – direttamente o indirettamente – i danni dei vari tornati. Ben 400.000 strutture, tra aziende e abitazioni, evidenzianno problematiche con la fornitura elettrica.

I meteologi, che stanno lavorando duramente, ipotizzano che ci vorrà ancora qualche giorno per capire il numero esatto di tornado che hanno inflitto danni ai diversi paesi. Tra cui Arkansas, Mississipi, Iowa, Tennessee, Illinois e Wisconsin. Little Rock, come le zone vicine, è stata completamente distrutta.

Vista la gravità della vicenda, il paese ha dovuto dichiarare lo stato di “grave calamità naturale”. Mentre Illinois, Indiana e Iowa si sono adoperate per dichiarare lo stato di emergenza, al fine di ricevere assistenza immediata.

Inoltre Arkansas, Illinois e Indiana registrano molte abitazioni senza luce. Anche l’Arkansas ha dichiarato lo stato di emergenza, confermato dalla stessa governatrice, Sarah Huckabee Sanders. A Wynn invece, il capoluogo della contea di Cross, moltissime case in legno (più di 100) sono state completamente spazzate via e devastate, causando lo sfollamento di ben 8000 persone.

L’emergenza si fa sempre più grande, nella speranza che i tornado siano terminati.