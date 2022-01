Chi è Maria Chiara Gavioli: trovata morta imprenditrice ed ex modella

Chi è Maria Chiara Gavioli, imprenditrice ed ex modella morta in casa sua a soli 47 anni. Dal caso Enerambiente alla relazione con Allegri.

Maria Chiara Gavioli, ex modella ed imprenditrice famosissima nel jet set, è stata trovata morta nella sua casa a Mogliano Veneto, il palazzo settecentesco Villa Chiarle.

La sua colf ha trovato ha scoperto la morte della donna nel pomeriggio del 19 Gennaio, attorno alle 14. Accanto al corpo ha rinvenuto alcuni medicinali. Carabinieri, infermieri del SUEM e un medico legale sono subito accorsi sul posto. L’ex modella sembrerebbe essere deceduta per colpa di un malore improvviso, probabilmente causato dai problemi di salute di cui già soffriva.

Il caso Enerambiente

Nel 2012 a donna si ritrovò coinvolta insieme nello scandalo giudiziario di Enerambiente, società gestita dal fratello Stefano che coordinava la raccolta e il trasporto dei rifiuti a Napoli.

Dopo il fallimento della società con un passivo di oltre 100 milioni di euro, i Gavioli ed altre 18 persone erano accusate di bancarotta fraudolenta. Nello specifico, Maria Chiara Gavioli era accusata di bancarotta per distrazione, ma ha sempre respinto le accuse: “Mio fratello mi ha aggiunto al consiglio di amministrazione a mia insaputa. Quando me ne sono accorto, me lo sono fatto togliere. Tuttavia, non avevo potere esecutivo. E dopo la nascita di mio figlio, quindi dal 2006, non ho partecipato a nessun Consiglio di Amministrazione.

Poi non mi ha mai parlato di lavoro. Ma Stefano è una persona onesta”. Nel 2021 il procuratore Roberto Terzo ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex modella, con le accuse di distrazione, occultamento, dissipazione del patrimonio aziendale a danno dei creditori

La relazione con Allegri

In passato Maria Chiara Gavioli ha avuto una relazione importante con Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus al tempo era ancora un calciatore. Lo raccontò la stessa imprenditrice in una vecchia intervista a Il Gazzettino: “Era forse la storia più importante della mia vita.

Ho conosciuto Max quando suonava a Padova. Anch’io sono scappato di casa per stare con lui, l’ho seguito a Napoli, abitavamo a Posillipo. Poi a Milano. Siamo stati insieme cinque anni, molto belli”.