Trenitalia, biglietto digitale e check in obbligatorio per i treni regionali: cosa sono e come funzionano

Trenitalia, biglietto digitale e check in obbligatorio: l’azienda di trasporti lancia le due nuove funzioni che sono già attive dal 5 agosto 2023. Una nuova opportunità per rendere l’acquisto del biglietto più flessibile possibile.

Trenitalia, biglietto digitale e check in obbligatorio per i treni regionali

“Dal 5 agosto acquista il nuovo Biglietto Digitale Regionale e gestisci direttamente il tuo viaggio”: questo è l’annuncio apparso sul sito di Trenitalia che annuncia la nuova funzione per poter viaggiare. Il nuovo Biglietto Digitale Regionale (BDR) gradualmente sostituirà il Biglietto Elettronico Digitale (BER). L’azienda di trasporti ricorda che “una volta definito il treno/la soluzione di viaggio, dovrai obbligatoriamente effettuare il Check-in entro la partenza programmata del tuo treno”. Una barra verde indicherà che il check-in è andato a buon fine e in questo modo viene sostituito l’obbligo di obliterazione che resta ancora valido per il biglietto tradizionale.

Cosa sono e come funzionano

Trenitalia spiega tutti i passaggi delle novità del biglietto digitale e il check in obbligatorio sui treni regionali. Il nuovo Biglietto Digitale Regionale (BDR) sarà automaticamente acquistabile sui seguenti canali:

Sito internet www.trenitaliatper.it

App di Trenitalia (ultimo aggiornamento)

Sito internet www.trenitalia.com

Presso le Agenzie di Viaggio abilitate

Per rendere valido il tuo biglietto , ricorda di fare il Check-in prima della partenza programmata del tuo treno. Per farlo è sufficiente accedere direttamente dall’area “I miei viaggi” nella APP o sul sito di Trenitalia oppure aprire il link presente nella e-mail o SMS ricevuto e selezionare “ Check-in ”.

Fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio puoi fare un numero illimitato di cambi di data e ora.

Il giorno del tuo viaggio puoi fare un numero illimitato di cambi ora se non fatto il Check-in.

se non fatto il Check-in. Puoi acquistare il tuo Biglietto Digitale Regionale sul sito trenitaliatper.it, sulla App Trenitalia, presso le Agenzie di Viaggio abilitate e sul sito Trenitalia.com.

Il nuovo Biglietto Digitale Regionale (BDR), a differenza del BER, permetterà: