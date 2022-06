Isola dei Famosi, vincitore: chi è e quanto ha vinto? Le percentuali del televoto

Isola dei Famosi, vincitore: ecco chi ha vinto l’edizione 2022 del reality e quanto ha guadagnato. Una serata ricca di eventi e di sorprese che hanno chiuso dopo quattro lunghi mesi il programma targato Mediaset.

Isola dei Famosi, vincitore: chi è e quanto ha vinto?

L’Isola dei Famosi è giunta al termine dopo 4 lunghi mesi. Quella del 2022, è stata sicuramente l’edizione che ha avuto la durata maggiore rispetto alle precedenti.

Nella finale di lunedì 27 giugno, ha vinto l’edizione 2022 Nicolas Vaporidis.

Per l’edizione 2022, l’attore vincitore ha portato a casa centomila euro. Tuttavia, una buona parte del montepremi però andrà per qualche opera di bene. Di solito metà del montepremi viene devoluto in beneficenza.

Le percentuali del televoto

La finale del reality si è aperta con il televoto tra Mercedesz e Nick Luciani. Il primo eliminato è Nick con il 72% dei voti contro il 28% di Mercedesz.

Il secondo scontro è tra Luca e Mercedesz Henger. Quest’ultima esce dal gioco con il 51% rispetto al 49% di Luca. Al terzo voto preliminare vanno Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Il verdetto elimina definitivamente Carmen con il 58% contro il 42% di Nicolas. Ilary apre l’ultimo televoto di questa edizione ed è tra Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè.

La classifica finale è la seguente: Nick Luciani (sesto), Maria Laura (quinta), Mercedesz (quarta), Carmen (terza), Luca (secondo), Nicolas Vaporidis (vincitore).