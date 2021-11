Oggi è il Black Friday 2021: cosa significa? Quanto dura?

Black Friday cosa significa e quanto dura: il periodo dell’anno dedicato allo shopping più desiderato e atteso per i numerosi e generosi sconti su quasi tutti i prodotti, online principalmente ma non solo.

Black Friday: cosa significa?

Black Friday: cosa significa? Il Black friday ha origine americana. Infatti, si svolge il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento: fu ideato dai grandi magazzini Macy’s nel 1924 per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio, una volta superato il Thanksgiving day. Così, all’interno del centro commerciale furono proposti sconti senza precedenti che richiamarono migliaia di persone. L’invenzione di Macy’s fu poi emulata anche da altri store, ma passarono molti anni prima che il fenomeno divenisse quello che è oggi.

Diversi i significati legati al termine Black Friday. Negli anni 80′ il fenomeno si guadagnò anche il nome attuale: le ipotesi sul significato di Black Friday sono diverse (c’è chi lo associa al traffico e ai disagi creati dalle centinaia di migliaia di persone in coda per assicurarsi i prodotti scontati, e chi lo attribuisce al venerdì nero delle aziende, i cui dipendenti si davano malati per poter approfittare degli sconti), ma la più attendibile ha a che fare con i registratori di cassa e i libri contabili dei negozi, che da quel giorno dell’anno cominciavano a registrare costantemente il segno + e così a “colorarsi” di nero (colore con il quale venivano segnati i guadagni, al contrario del rosso che identificava le perdite).

Oggi è il Black Friday 2021: quanto dura?

Il Black Friday mette insieme negozi online e fisici venerdì 26 novembre ma da qualche anno è stato inserito un nuovo giorno di sconti solo per l’online: il Cyber Monday. L’appuntamento è per il lunedì successivo al Black Friday (quest’anno sarà il 29 novembre 2021) ed è dedicato soprattutto allo shopping online, da cui il nome “cyber”. Si tratta di una trovata assai recente, nata addirittura negli anni Duemila, ma anch’essa molto apprezzata e attesa.

Balck Friday e Cyber Monday si concludono proprio con la fine di lunedì 29 novembre. Dopo due intere giornate terminano così i super sconti sia online sia nei negozi fisici.

Il Black Friday 2021 dovrebbe durare 24 ore, ma come avverrà tipicamente, si andrà avanti praticamente per tre giorni, il venerdì appunto, ma anche il sabato e la domenica successivi, finendo ufficialmente il lunedì con il Cyber Monday ed accompagnando poi i clienti verso il periodo natalizio che di fatto scatterà proprio con il venerdì più nero dell’anno.

