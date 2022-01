Porno attacco al Senato: irruzione di un hacker mette imbarazzo in aula

Porno attacco al Senato: incredibile cosa è successo nell’aula a Roma nel pomeriggio del 17 gennaio. Un hacker si è preso gioco dei senatori durante un convegno.

Porno attacco al Senato

Nel pomeriggio del 17 gennaio poco dopo le 16 in diretta zoom ripresa dalla tv del Senato è successo dell’incredibile. Era in corso un convegno sulla trasparenza nella pubblica amministrazione organizzato dal gruppo M5s, con in testa la senatrice Maria Laura Mantovani e il senatore Mario Turco, quando all’improvviso un hacker ha condiviso in diretta tv del Senato un video con scene hot e porno, sia pure in versione cartone animato.

Il video hot mette imbarazzo in aula

Durante l’evento, dopo che all’improvviso è partito il video, la senatrice Laura Mantovani moderatrice dell’incontro, incredula ed imbarazzata, ha chiesto aiuto. “Datemi una mano…una persona si è introdotta…” ha infatti implorato alla regia. Inseguito la Mantovani ha spiegato all’AdnKronos: “Sì, sto facendo la denuncia alla polizia postale. È andato in onda improvvisamente un filmato porno sul monitor del convegno che stavamo tenendo presso Palazzo Giustiniani, al Senato”.

Il tutto è successo alla presenza del premio Nobel come il fisico Giorgio Parisi, che insieme agli altri per qualche secondo ha assistito, non sappiamo se compiaciuti o irritati, alle sequenze del video porno.

