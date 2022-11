Belen alle Iene incidente hot ancora una volta: abito molto stretto con la showgirl che finge un orgasmo

Belen alle Iene incidente hot con il vestito che non ha retto. Non è la prima volta per la conduttrice argentina.

Belen alle Iene incidente hot con un altro vestito troppo seducente. La showgirl argentina è stata di nuovo protagonista di un episodio piccante a causa della scelta di vestiti troppo aderenti, soprattutto all’altezza del seno. Inoltre, durante un servizio si è lasciata andare a un orgasmo finto.

Belen alle Iene incidente hot ancora una volta

Belen Rodriguez ha osato troppo nella puntata de Le Iene di martedì 22 novembre. Abito troppo stretto sul petto, qualche movimento di troppo e si è intravisto un capezzolo.

Un imprevisto di cui la diretta interessata, intenta a fare un balletto sensuale con Teo Mammucari, non si è accorta, tanto da andare avanti senza problemi. Subito dopo è stata lanciata la pubblicità.

Non è la prima volta in questa stagione. Circa un mesetto fa, durante sempre una puntata de Le Iene, addirittura il suo vestito, sempre all’altezza del petto, è letteralmente scoppiato aprendosi incredibilmente sul seno della showgirl argentina.

Abito molto stretto con la showgirl che finge un orgasmo

Non solo l’abito molto stretto è stato il protagonista. Le Iene hanno mandato in onda un servizio su un nuovo sex toy, venduto in America, che attraverso una doppia stimolazione garantirebbe alle donne di raggiungere il massimo del piacere in trenta secondi. Nove influencer l’hanno provato per testarlo.

La conduttrice argentina non ha potuto fare a meno di commentare e, quindi, scherzando, ha finto un orgasmo emettendo dei gemiti in diretta scatenando la reazione di Mammucari che le dice: “Sei falsissima, sei finta.

Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! E invece…Sembravi una mucca che fa la cacc. su un sasso. Una cosa brutta, una capretta”. Belen, divertita, ha risposto dicendo: “Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?”.