Rossella Brescia, chi è: vita privata, ex marito, figli, malattia e programmi

Rossella Brescia è una ballerina, attrice e conduttrice sia di tv sia di radio. Negli anni la sua carriera si è arricchita di tante esperienze partendo dai concorsi di bellezza e finendo con fiction come Don Matteo.

Rossella Brescia, chi è: vita privata

Rossella Brescia è nata a Martina Franca il 20 agosto 1971. Il suo è un curriculum molto ricco: si divide tra ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale di Danza di Roma esordisce sul piccolo schermo come ballerina professionista.

Poi, arriva il salto in televisione nel 1997, quando diventa prima ballerina del talk show di Canale 5, Buona Domenica. Dal 2001 al 2003 è insegnante di danza e coreografia nella scuola di Saranno Famosi. Nel 2004 arriva l’esordio come attrice nella fiction Don Matteo. Tuttavia, l’inizio di tutto sono stati i concorsi di bellezza Miss Sorriso Puglia e di Miss Italia.

Rossella Brescia: ex marito e figli

Si è sposata con il regista televisivo Roberto Cenci da cui si è separata dopo quattro anni di matrimonio.

Da dieci anni la ballerina è legata con Luciano Mattia Cannito. Si sono conosciuti a teatro durante la Carmen dove la ballerina era protagonista. Non ha figli.

Rossella Brescia: malattia

Rossella Brescia è affetta da endometriosi: un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico. In un’intervista per OkSalute, Rossella Brescia ha parlato della sua patologia: “Capita spesso alle adolescenti di avere un ciclo mestruale molto abbondante e doloroso. Il mio, però, lo era un po’ troppo, e spesso accompagnato da un gonfiore addominale insolito. Nessuno comprendeva che erano i sintomi dell’ endometriosi.

L’ho scoperto soltanto qualche anno dopo: mi trovavo a Milano per motivi di lavoro e un attacco ancora più acuto del solito mi ha costretta a precipitarmi in ospedale“.

I programmi

Nella sua carriera come conduttrice ci sono sia programmi televisivi sia radiofonici. Dal 2004 al 2010 conduce lo show comico di successo Colorado, affiancando tra gli altri Diego Abatantuono, Nicola Savino e Beppe Braida. Ha condotto anche altri programmi come Takeshi’s Castle e I love My Dog, e ha partecipato e presentato alcuni reality, come Baila!, Uman – take control e Punto su di te.

Dal 2006 presenta assieme a Joe Violanti e Max Pagani lo show del mattino di Radio RDS, Tutti Pazzi per RDS.

Ecco di seguito tutti i programmi televisivi della sua carriera:

Tutti a casa (Rai 1, 1994) ballerina

Gran Casinò (Rai 1, 1995) ballerina

Un disco per l’estate (Canale 5, 1995) ballerina

Cuori e denari (Canale 5, 1995) ballerina

Viva l’Italia (Canale 5, 1997) ballerina

Viva le italiane (Canale 5, 1997) ballerina

Sotto a chi tocca (Canale 5, 1997) ballerina

Buona Domenica (Canale 5, 1997-2002) ballerina

C’è posta per te (Canale 5, 2000-2002) inviata

Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2001-2003) insegnante di ballo

Colorado Cafè (Italia 1, 2004-2010)

Matinée (Rai 2, 2007)

Gabbia di matti (Canale 5, 2008)

Wind Music Awards (Italia 1, 2008)

Miss Muretto (Italia 1, 2008) giurata

Ciccia è bella (Italia 1, 2009)

My Christmas (Italia 1, 2009)

I love my dog (Italia 1, 2010)

Buddy, il mio migliore amico (Italia 1, 2011)

Uman – Take control! (Italia 1, 2011)

Baila! (Canale 5, 2011) giurata

Takeshi’s Castle (Cartoon Network, 2012)

Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio? (Italia 1, 2012)

Premio Barocco (Viva l’Italia Channel, 2012)

The Chef (La 5, 2014)

Capodanno con Gigi D’Alessio (Canale 5, 2016-2017)

Piccoli giganti (Real Time, 2017) coach

Festival di Castrocaro (Rai 1, 2017)

RDS Academy (Real Time, 2017) opinionista

Prodigi – La musica è vita (Rai 1, 2019) giudice

#Aperistorie (LA7, dal 2020)

Trova l’amore live (Real Time, dal 2020)

Mooney Show (Mediaset Play, 2021)

LEGGI ANCHE: Sono Lillo, serie tv su Posaman: uscita, cast e trailer