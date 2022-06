Benji e Bella Thorne si sono lasciati, matrimonio annullato: cosa è successo?

Benji e Bella Thorne si sono lasciati, niente nozze per la coppia: che cosa è successo? In una lunga lettera condivisa sui social, il cantante italiano annuncia la fine della sua relazione con la famosa attrice americana, con la quale è stato per tre anni. Ecco cosa ha scritto.

Benji e Bella Thorne si sono lasciati, che cosa è successo?

Nulla da fare, è finita tra Benjamin Macolo e Bella Thorne. Una delle coppie più amate e seguite degli ultimi anni ha ufficialmente rotto.

Benji e l’attrice americana si erano incontrati nel 2019, al Coachella Festival, e tra i due è stato subito un colpo di fulmine. Il cantante l’ha seguita in America, trasferendosi in California, dove i due avevano in programma di sposarsi a breve. Avevano in programma ben due matrimoni, come svelato da Bella lo scorso settembre: “Tutto quello che possiamo dire è che vogliamo farne due . Uno a Los Angeles e uno in Italia, probabilmente sul Lago di Como, perché lo amiamo”.

Solo lo scorso anno la coppia aveva rivelato ai media di avere una relazione aperta: “Io e la mia futura moglie abbiamo le nostre regole. La nostra relazione la viviamo come vogliamo noi e questo ci fa stare bene. Amore sei bellissima quando baci altre ragazze, ti amo tantissimo. In un mondo dove gli estranei giudicano le relazioni degli altri, sono fortunato ad averti al mio fianco e non me ne frega niente”.

Il cantante italiano, metà dell’ex duo Benji & Fede e oggi artista solista, ha annunciato la fine della sua relazione con Bella con una lunga e triste lettera sui suoi profili social. Il biglietto di Benji è stato accolto da una valanga di commenti sconvolti da parte dei fan adoranti della coppia, che non si aspettavano questa rottura improvvisa. Nel messaggio il cantante si apre completamente, parlando anche dell’inizio della sua storia con Bella: “Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti.

Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei“.

La lettera di Benji: “Innamorarsi è il dono più bello, le auguro il meglio”

“Innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita.” -spiega Benji nell’ultimo paragrafo della sua lettera- “La nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone.

Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente. Questo non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna vera connessione è “sprecata” o “inutile”, poiché “buono” e “cattivo” sono solo etichette basate su il nostro ego e la nostra identità, e non la parola di Dio. Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei“.