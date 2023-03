Chi è ClioMakeUp, influencer del trucco: età, carriera, tv

Clio Zammatteo, nota anche con lo pseudonimo di ClioMakeUp, è una truccatrice, youtuber, conduttrice televisiva e imprenditrice italiana con cittadinanza statunitense.

Chi è ClioMakeUp

ClioMakeUp, classe 1982, è una influencer “del trucco” fondatrice del marchio ClioMakeUp. Originaria del veneto, si è diplomata presso il liceo artistico Leonardo Da Vinci di Belluno nel 2004. Nel 2006 ha frequentato a Milano il corso di Video design presso l’Istituto Europeo di Design. Conclusi gli studi si è trasferita a New York, dove, dopo aver imparato la lingua inglese, ha frequentato la scuola professionale per truccatori Make Up Designory. La sua carriera di influencer è iniziata quando il 26 luglio 2008 ha aperto su YouTube il canale ClioMakeUp che è cresciuto ben presto in popolarità e, con oltre 1 milione di iscritti.

Clio in tv

Clio nel 2012 ha condotto il programma televisivo Clio Make Up sul canale Real Time, con buoni risultati di ascolto. Tra giugno e luglio, ha registrato a New York la seconda stagione del programma per RealTime, trasmesso dal 15 ottobre 2012. Nel 2018 ha lanciato la propria linea di cosmesi a marchio “ClioMakeUp” ed è tornata dopo 5 anni a condurre un programma su Real Time, Clio missione mamme. Nel 2019 ha intrapreso un nuovo progetto imprenditoriale aprendo quattro store di vendita Clio Pop Up a Milano, Firenze, Padova e Napoli. Nel 2020 ha presentato un nuovo programma televisivo, Clio PopUp, sempre sulla rete televisiva Real Time.