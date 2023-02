Antonino e Ginevra sono fidanzati? Il bacio nello studio del Gf Vip dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese dalla casa sta già facendo discutere e ha infiammato il gossip.

Ma Antonino Spinalbese e Ginevra sono fidanzati? Presto per dirlo, ma la strada pare proprio quella giusta. I due ragazzi, infatti, hanno iniziato a conoscersi all’interno della casa del Gf Vip 7 e, sebbene Ginevra sia uscita presto dalla casa rispetto ad Antonino, tra i due c’è subito stata una particolare chimica. Nella casa, infatti, hanno passato insieme bellissimi momenti tra baci, abbracci e coccole che potevano far presagire a qualcosa di più una volta usciti dalla casa.

La sorpresa, però, è arrivata dopo l’uscita di Antonino dalla casa dopo cinque mesi di permanenza. Ginevra Lamborghini, infatti, ha atteso l’uscito di Antonino in cortiletto e poi i due sono andati via insieme dalla casa. Arrivati in studio da Alfonso Signorini, Antonino non ha esitato neanche un attimo e ha dato un lungo bacio a Ginevra Lamborghini di circa 1 minuto a favor di telecamere che ha fatto anche esplodere il pubblico. Che sia davvero scoppiato l’amore tra i due ragazzi?

Dopo il Grande Fratello Vip, per Antonino e Givevra c’è davvero un futuro da coppia? Lui per ora è single così come lei, motivo per cui i due si sono promessi di andare insieme a Pomezia.