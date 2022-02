Gf vip, rissa e tante polemiche nella casa

Gf vip, rissa tra Alex Belli, Delia e Soleil. Come previsto rimettere insieme i tre nella casa non ha portato ad evoluzioni positive. Addirittura sono arrivati alle mani.

Gf vip, rissa nella casa

Alex Belli ha fatto il suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip, per cercare di risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso dopo il suo addio dalla casa.

Con il suo rientro si è ricomposto il triangolo amoroso e non felice con Delia e Soleil. Alex, durante una discussione, si è inginocchiato di fronte a Soleil creando un ravvicinato faccia a faccia.

La reazione di Delia è stata piuttosto turbolenta. “Non toccarla! E dì la verità!”, ha gridato l’attrice venezuelana che poi rivolgendosi al marito gli ha rifilato anche un paio di schiaffi sulla spalla per poi strattonandolo per rimetterlo in piedi. Oggetto della discussione, ovviamente, proprio l’ambiguo rapporto che c’è tra Alex e Soleil.

Gf vip, il triangolo considerato

Durante la sua permanenza nella casa, Alex Belli si era reso protagonista di un piccante triangolo amoroso che coinvolgeva la concorrente della casa Soleil Sorge e la sua futura moglie Delia Duran.

Belli era stato squalificato lo scorso Dicembre, nel corso della 27esima puntata del reality, per non aver rispettato le norme anti-Covid-19. Dopo un confronto faccia a faccia con Delia Duran, all’epoca ospite del programma, Alex Belli infranse il regolamento e la abbracciò.

A due mesi di distanza dalla sua espulsione, l’affascinante attore è rientrato nella casa, non senza un mare di polemiche. Secondo alcune voci sul web, infatti, tutto il melodramma tra l’attore, Delia e Soleil sarebbe stato costruito ad arte ancor prima dell’inizio del reality.

