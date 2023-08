Mirko dopo Temptation Island, cosa prova per Perla: “Cose che non dimentichi”

Mirko parla di Perla dopo Temptation Island, che cosa prova per la sua ex fidanzata ora? "Ci sono cose che non dimentichi".

Mirko dopo Temptation Island, cosa prova per l’ex Perla? Il 26enne protagonista dell’edizione 2023 del reality parla del suo rapporto con la sua sua ex fidanzata: “Certe cose non le dimentichi”.

Mirko dopo Temptation Island, che cosa prova per Perla ora?

A poche settimane dalla fine di Temptation Island 2023, uno dei protagonisti dell’edizione, Mirko Brunetti, torna a far parlare di sé. Il 26enne di Rieti ha messo fine al suo rapporto con Perla Vatiero per poi cominciare una storia d’amore con la tentatrice Greta Rossetti. In una serie di risposte ai suoi fan su Instagram, dove ha raccolto già 259mila follower, Mirko ha spiegato che cosa prova per la sua ex fidanzata: “Voglio essere chiaro e libero di rispondere senza problemi. Provo un grande bene e nel momento in cui so di aver dato tutto quello che potevo in questi cinque anni. Soltanto che cambi il modo di vedere le cose. Sono cose che non dimentichi. Momenti che non dimentichi, che lasci dentro. Li vedi in maniera diversa e diventano un bagaglio di vita, di esperienza. Ma non si può dimenticare una relazione o una persona con cui hai condiviso tanto. Cambi soltanto il modo di vedere le cose”.

“Nessuno ha dimenticato cinque anni di relazione.” -ha continuato Mirko- “I venti giorni che avete visto sono la parte finale di un percorso e di problemi che già c’erano, sennò non stavamo all’interno di un programma così. Arriva il momento in cui poi una persona capisce e deve avere la maturità e il coraggio di andare avanti e di lasciare andare quando sai che hai dato tanto, è stato dato tanto, ma che non puoi più far niente per migliorare quella situazione lì”. Mirko ha inoltre spiegato che non hanno ancora avuto modo di avere un confronto faccia a faccia dalla fine del programma: “Avevamo deciso di vederci quasi subito ma sono cambiati i programmi. Abbiamo avuto dei confronti al telefono, l’ho aiutata in alcune cose del trasloco e del suo lavoro come è giusto che sia”.

Il rapporto con Greta, convivenza lampo in vista?

Nel frattempo la sua relazione con Greta sembra andare a gonfie vele. Innamoratissimo dell’ex tentatrice, Mirko ha già conosciuto la sua famiglia e si è perfino fatto un tatuaggio di coppia con lei, che recita “I tuoi occhi, la mia cura”. Anche Greta sembra cotta a puntino, pronta a tutto per il suo nuovo amore. In risposta alle domande dei suoi fan su Instagram si è detta persino pronta a trasferirsi a Rieti e convivere con lui: “In 5 anni con il mio ex fidanzato ho cambiato 6 città, quindi non avrei assolutamente alcun problema. Non avrei assolutamente paura a trasferirmi. Avevo 19 anni quando l’ho fatto per la prima volta”.