Gf vip, Delia Duran ed ex marito a processo per riciclaggio

Gf vip, Delia Duran ed ex marito a processo: la modella protagonista nella casa più spiata d’Italia è concentrata anche su questioni legali non di poco conto.

Gf vip, Delia Duran ed ex marito a processo

Delia Duran nelle ultime ora è stata protagonista non solo per le vicende della casa del Grande Fratello ma anche per questioni legali. La modella venezuelana, come rende noto l’Ansa, è stata assolta dall’accusa di riciclaggio. Il caso ha coinvolto sia lei sia il suo ex marito Marco Nerozzi, che è invece stato condannato. I due ex coniugi sono stati processati al Tribunale Unico di San Marino per il riciclaggio di due milioni di euro.

La bella Delia Duran potrà tornare alle questione della casa serenamente e concentrarsi sulla relazione con Alex Belli.

Indagati per riciclaggio

Secondo le accuse, che risalgono al 2017, due milioni di euro ritenuti provento del reato di sfruttamento della prostituzione, sarebbero stati trasferiti attraverso bonifici, giroconti, contanti e assegni bancari, in un istituto di credito sammarinese.

L’ex marito di Delia è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere e dovrà pagare 4.000 euro di multa, due anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, oltre alla confisca del denaro posto sotto sequestro.

LEGGI ANCHE: Alex Belli esce dalla casa del Grande Fratello insieme alla moglie