Isola dei Famosi, eliminati e nomination di venerdì 29 aprile

Isola dei Famosi, eliminati e nomination: puntata di fuoco quella di venerdì 29 aprile nel reality condotto da Ilary Blasi. Tanti confronti e discussioni che non hanno portato a niente di buono. Ci sono due eliminati e tre che sono andati in nomination. Ecco chi sono.

Isola dei Famosi, eliminati

Nella puntata numero dodici di venerdì 29 aprile ci sono state tante discussioni. Nel mezzo ci sono state delle eliminazioni parziali e definitive.

Licia Nunez con il 9% dei voti contro Marco Cucolo e i Tavassi è sbarcata su Playa Sgamada accolta a braccia aperte dalla sua amica Ilona Staller. Mentre, chi è uscito ieri sera definitivamente dall’Isola dei Famosi è Marco Senise che ha perso al televoto flash con Ilona e Lory del Santo

Chi è in nomination

Dalla puntata di venerdì 29 aprile, dall’Isola dei Famosi sono usciti anche i nomi che vanno a televoto per giocarsela nella puntata del 2 maggio.

Quelli che sono a rischio eliminazioni e sono andati in nomination sono Carmen di Pietro, Estefania e il giovane Blind.

A Estefania non è servita la proposta di matrimonio fatta a Roger Balduino, mentre Blind non è riuscito a convincere la leader Guendalina che non ha voluto dargli una secondo possibilità dopo i chiarimenti. Infine, per Carmen di Pietro non è servito il collegamento con il figlio ad inizio puntata. I naufraghi, divisi ormai in due gruppi anche se la produzione li ha unito le due tribù, si sono messi d’accordo e a pari nomination, 5 a testa, vanno al televoto Carmen di Pietro ed Estefania Bernal con Vladimir Luxuria che ha smascherato le strategie.

