Alex Belli esce dalla casa del Grande Fratello insieme alla moglie

Alex Belli esce dalla casa del Grande Fratello Vip. Lo fa insieme alla moglie Delia dopo l’ennesimo confronto nella casa. Arrivano così la squalifica e le critiche di Soleil.

Alex Belli esce dalla Casa del Grande Fratello Vip. Va via insieme alla moglie Delia Duran, arrivata ancora una volta nel programma o meglio nella casa per l’ennesimo confronto con il marito con cui lo scorso giugno si è scambiata le promesse di matrimonio e per questo si definiscono marito e moglie. Il 38enne infrange il regolamento e abbraccia la 33enne venezuelana: dunque in arrivo la squalifica per il concorrente che ha al di là di tutto deciso di abbandonare la Casa.

Delia che aveva deciso invece di lasciarlo nel confronto durante la puntata gli dice: “Sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo. Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Una mancanza di rispetto. Purtroppo era una trappola e ci sei cascato in pieno”, gli dice. Si riferisce al bacio prolungato che Soleil gli ha dato poche ore prima durante uno scontro duro tra loro. La bionda prima si è concessa, poi gli ha detto: “Questo bacio è finto come sei stato tu finora. Non ci credo più, vai a ‘fancu*o”.

Soleil si infuria: “Cornuti e felici”

Soleil si infuria, gli porta persino la valigia, poi sarcastica, tra le lacrime, subito dopo sbotta con Katia Ricciarelli che la consola: “Che andassero a casa cornuti e felici”.

Nel portargli la valigia inoltre lo invita a uscire con la sua donna e a lei urla: “Non devi insultare me, ma prendertela con lui”. Signorini intanto annuncia ad Alex che è squalificato e deve uscire. Belli non ci pensa un attimo e va via. Soleil, sentendosi ingannata, poco dopo scoppia in lacrime.